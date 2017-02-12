TRT’ye tepki çığ gibi!

TRT’de yayınlanan bir belgeselde Milli Mücadele kahramanı Milis Yarbay Topal Osman’a yönelik çirkin sözler büyük tepki çekti. TRT’de yayınlanan Ali Şükrü Bey Belgeselinde Topal Osman için, “Cahil, katil, tuzakçı” gibi ifadeler yer aldı. Bu sözlere en büyük tepki Topal Osman’ın Torunları Giresunlulardan geldi. Milli Mücadelede gönüllü alay kurarak Kurtuluş savaşı için Giresunlu gençleri örgütleyen, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Muhafız Alayı komutanlığını yapan Topal Osman için söylenen sözlere Başta

SOSYAL MEDYADA ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Gebze’de yaşayan Giresunlular olmak üzere hemşerilerinden büyük tepki var.

Gebze’de yaşayan Giresunlular sosyal medya aracılığıyla tepkilerini dile getirerek TRT’den özür dilemesini istediler. Böylesine önemli hizmetlerde bulunmuş bir Milli Mücadele kahramanına yönelik sözlerin son derece çirkin ve yakışıksız olduğunu ileri süren Giresunlular bu ayıbın sadece Topal Osman Ağa’ya yönelik değil, aynı zamanda tarihimize de yönelik olduğunu söylediler. Dünya üzerinde kurulan iki Gönüllü Alaydan birini Topal Osman Ağa’nın kurduğunu diğerinin de yine Giresunlu Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan tarafından kurulduğunu (42.ve 47 Alaylar) hatırlatan Giresunlular, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu söylediler.

GİRESUN AYAĞA KALKTI

TRT’de yer alan Belgeselde Topal Osman Ağa’ya yönelik sözlere en büyük tepki ise memleketi Giresun’dan geldi. Hemen hemen her akşam çeşitli gruplar Topal Osman Ağa meydanında toplanarak hem tepkilerini dile getirip, TRT’yi özür dilemeye davet ediyorlar, hem de Osman Ağa’nın kahramanlıklarını anlatıyorlar. Başta Giresun belediye başkanı Kerim Aksu olmak üzere, Milletvekilleri, Siyasi partiler, Sivil Toplum kuruluşlu temsilcileri yapılan saygısızlığa karşı tek yürek oldular.

TOPAL OSMAN KİMDİR?

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanı. 1883 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Babası, Feridunzade ailesinden fındık ticareti ile uğraşan Hacı Mehmet Efendi’dir. Gençliğinde aile işlerine yardımcı oldu, bir kereste fabrikasına ortak oldu; evlendi ve iki oğlu oldu. Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusuna gönüllü olarak katıldı; Çatalca cephesinde savaştı. Bu savaş sırasında sağ diz kapağından yaralandı; topal kaldı ve “Topal” lakabını böylece edinmiştir. Topal Osman'ın yıldızını parlatan olay 8 Mayıs 1919'da Giresun iskelesine demirleyen Yunan Kızılhaç gemisi Ioannina'yu Rumların sevinçle karşılaması ve Yunan uyruklu bir marangoz olan Karaoğlan Panayot'un Giresundaki Rum okuluna Yunan bayrağı çekmesinden sonra gelişmiştir. İnzibat subayı Sırrı Bey, bayrağı sözlü uyarıyla indirtmeyi başaramayınca Topal Osman çağrılmış, bayrağı o indirmiştir.

MİLLİ MÜCADELE DE OSMAN AĞA

Topal Osman, Mustafa Kemal Paşa ile 29 Mayıs 1919’da Havza’da gizlice görüştü. Mustafa Kemal Paşa, onu hareketlerinde serbest bıraktı ve bu gizli buluşmadan sonra Topal Osman Ağa, ondan aldığı emirler doğrultusunda hareket etti. Şubat 1920'de yayımlamaya başladığı Gedikkaya Gazetesi'nde başkalarına yazdırdığı sert makalelerin altına imzasını koyarak milli mücadeleye basın yoluyla destek vermeye çalıştı. Giresun Askerlik Şubesi Başkanı Hüseyin Avni Alpaslan ve Jandarma Komutanı Hamdi Bey ile anlaşarak Giresun gençlerinden oluşan gönüllü bir birlik kurdu. Eylül 1920’de Ermeni Harekatı’nı bastırmak üzere Kazım Karabekir'in 15. Kolordusu emrine gönüllü taburu gönderdi. Tabur, dört ay boyunca Karabekir’in komutasında kaldı.

GİRESUN GÖNÜLLÜ MAİYET MÜFREZESİ

Topal Osman, milli mücadelenin önderi olan Mustafa Kemal Paşa'nın daveti üzerine 12 Kasım 1920'de yakın adamları ile birlikte Ankara'ya geldi. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Çankaya'yı ve Büyük Millet Meclisi adıyla kurulan Türk parlamentosunu korumakla görevlendirildi. Komutanlığını üstlendiği muhafız birliğine meclise silah ve mühimmatlarıyla birlikte girme ve oturumları dinleme ayrıcalığı verildi. Tamamı Giresunlular'dan oluşan 10 kişilik birliğin sayısı zamanla 250’ye kadar yükseldi. Bu birliğe Giresun Gönüllü Maiyet Müfrezesi adı verilmiştir. Topal Osman Ağa, Sakarya Savaşı’ndan sonra mevcudu takviye edilen 47. Alay’ın komutanı olarak Büyük Taarruz’a katıldı. Zaferden sonra yarbay rütbesi ve İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı

ÖLÜMÜ

Topal Osman, 27 Mart 1923 tarihinde Ankara’da aniden ortadan kaybolan milletvekili Ali Şükrü Bey'in öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Hakkında yakalama emri çıkarıldı. Yeni kurulan muhafız birliği tarafından 1 Nisan 1923 gecesi Papazın Bağı’ndaki evinde kıstırılan Topal Osman Ağa ve adamları, bütün gece çatıştı. Topal Osman, yaralı olarak ele geçirildi. Papazın Bağı'ndaki baskından yaralı ele geçirilen Topal Osman Ağa hastaneye kaldırılırken İsmail Hakkı Tekçe’nin emri ile kafası kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü ve bilahare Çankaya yakınlarına gömüldü. Cenazesi, daha sonra kardeşlerinin Atatürk’ten ricası üzerine Giresun’a nakledildi ve Kurban Dede mezarının yanında Giresun Kalesi’ne defnedildi. Naaşı, Atatürk’ün Giresun’u ziyaretinde verdiği emir üzerine 1925 yılında kalenin en yüksek tepesinde yaptırılan anıt mezara nakledilmiştir.