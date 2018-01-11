TSK'nın fındık ihtiyacı TMO'dan

TSK'nın fındık ihtiyacı Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından karşılanacak. TMO, TSK'ye bu yıl 2 partide toplam 388 ton kavrulmuş fındık teslim edecek.

M illi Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü imzaladı.

TSK'de görev yapan er ve erbaşların sağlıklı, kaliteli, güvenli ve dengeli beslenmesini sağlamak, bu kapsamda yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla imza altına alınan protokol kapsamında TSK'nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, Milli Savunma Bakanlığınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili ve bağlı kuruluşları ile denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edilecek.

Protokol kapsamında TSK, TMO'dan yaklaşık 13 milyon liralık fındık temin edecek.

AA muhabirinin TMO'dan edindiği bilgiye göre, imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Ofis tarafından Mili Savunma Bakanlığına iki parti halinde toplam 388 ton kavrulmuş iç fındık teslim edilecek.

İlk teslimat olan 263 ton kavrulmuş iç fındık 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde verilecek. İkinci parti olan 125 ton teslimat ise 1-30 Haziran tarihlerinde teslim edilecek.

Teslimatlar Niğde/Bor, Çatalca, Kayseri ve Gölcük Ana İkmal Merkez Komutanlığı ve Birlik noktalarına yapılacak.

Öte yandan, pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi Kooperatiflerinden, zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden, kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi Tariş'ten, ayçiçek yağı Trakya Birlik ve çay Çaykur'dan alınacak.

AA