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TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne Ziyaret

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kocaeli Bilim Merkezi’nin ziyaret ederek düzenekleri ve atölye çalışmalarını inceledi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:54

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. 2018 yılı Şubat ayında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Hasan Mandal’ın Kocaeli Bilim Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar’da kendisine eşlik etti. Başkanlık görevine geldikten sonra Kocaeli Bilim Merkezine ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim Merkezi’ndeki düzenekleri inceledi.

 

ATÖLYELER VE DÜZENEKLERİ İNCELEDİ

Kocaeli Bilim Merkezi’ne ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram tarafından bilgilendirildi. TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki düzenekleri ve gerçekleştirilen atölye çalışmalarını ilgiyle ve beğeniyle inceledi. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan da hazır bulundu.

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Bilim MerkeziTübitak
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