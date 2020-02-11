Tübitak Gıda Bölümü Başkanı Cesarettin Alaşalvar'ın Annesi Vefat Etti

Almanya'da STK'larda uzun senelerdir hizmet veren, verdiği burslarla yüzlerce öğrencimizin eğitim hayatına katkı sağlayan, kıtalararası Giresun Eğitim Derneği'nin Kurucular Kurulu Başkanı İbrahim Şentürk, Didim Turizm Derneği Başkanı ve Turizm İşletmecisi Mustafa Şentürk ile Arnavut Köyü Muhtarı Emrullah Alaşalvar'ın pek muhterem anneleri bir süredir tedavi gördüğü Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastahanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi 12 Şubat 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Keşap Arnavutköy Köyü'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verilecek. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve metanet dileriz.