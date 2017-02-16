TUBİTAK mühendislerine operasyon!

Bir çok mühendis gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri TÜBİTAK'ta FETO örgütüne yönelik çok önemli operasyona imza attı.



Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonda 24 TÜBİTAK Mühendisi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey isimlerinde bulunduğu operasyon kapsamında 8 Kocaeli, 14 İstanbul ve 2 Ankara'da olmak üzere 24 TÜBİTAK mühendisi gözaltına alındıktan sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kocaeli Emniyetine bağlı terör ekipleri sabah erken saatte TÜBİTAK'ta operasyon yaptı.