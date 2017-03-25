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TÜBİTAK personel alımı yapacak

TÜBİTAK personel alımı yapacak

TÜBİTAK personel alımı yapacak

25 Mart 2017 Cumartesi 22:44

 

Gebze'de bulunan TÜBİTAK'ta istihdam edilmek üzere 13 personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK, personel alımı yapıyor. Devlet Personel Başkanlığında yayınlanan ilana göre; TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 13 kamu personeli alınacak. Bu kapsamda 13 AR-GE teknisyeni alımı yapılacak. Alınacak 13 personel de TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde istihdam edilecek. Başvuruda bulunacak adaylar için özel ve genel koşullar da bulunuyor. Son başvuru tarihi ise 10 Nisan. İlanla ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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TÜBİTAK Personel Alımı Yapacak
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