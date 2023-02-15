TÜBİTAK’tan “Derin Görü” Sistemi

Kahramanmaraş depreminin ardından enkaz altından kurtarılan bebekler ve çocuklar, aile bireylerine ya da herhangi bir yakınlarına ulaşılamadığı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınıyor. Enkaz altından çıkartılan çocuklarımızın ailelerine kavuşturulması için TÜBİTAK tarafından yüz tanıma sistemi devreye alındı.Depremde enkaz altından çıkan çocuklar, farklı illerde yer alan hastanelerde tedavi altına alınıyor. Birçok çocuğun ailesine ya da yakınına ulaşılamamasında da çocuklar, bakanlık tarafından koruma altına alınıyor.

ÇOCUKLAR AİLELERİ İLE BULUŞUYOR

Farklı illerde tedavi altında olabilen aileler ve çocukları için TÜBİTAK yüz tanıma sistemini devreye soktu. Bebekler için kullanılan bu sistem ile şu ana kadar 78 çocuğun ailesine kavuştuğu açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin bu konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; ‘’Çocuklarla ilgili başvuruları, çağrı merkezimizi aradıklarında fotoğraflarıyla birlikte tüm bilgilerini alarak sisteme kaydediyoruz. TÜBİTAK’taki çalışanlar da sosyal medyayı tarayıp, oradaki başvuru ve paylaşımları sisteme işliyor. Sahadaki arkadaşlarımız da hastanelerden edindikleri bilgileri bu sisteme yüklüyor ve günün sonunda bu sistemde eşleştirmeler yapıyoruz. Sistem bize uyarıyı verdiğinde çocuğumuz hangi hastanedeyse öncelikle o il ile iletişime geçiyoruz. Oradaki personelimiz aileyle ilk iletişimi sağlıyor. Burada sadece sistemin eşleştirmesi yeterli değil, bu sürecin içerisinde önce kimlik tespiti için özellikle kolluk kuvvetlerinden destek istiyoruz ve gerekli sosyal incelemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili kesin kanaat oluştuktan sonra çocuklarımızı aileleriyle kavuşturma sürecini başlatıyoruz. Bu sistem sayesinde şu ana kadar 78 çocuğumuzu kavuşturduk. Maalesef süreç içerisinde vefat ettiğini öğrendiğimiz çocuklarımız da oldu ama şu an için 78 çocuğumuz ailelerine ve yakınlarına kavuşturuldu.’’

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BİR KORUYUCU AİLE SİSTEMİ YOK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, koruyucu aile olmak ile ilgili soruları ise şu şekilde açıklık getirdi; ‘’Biz ilk baştan beri söylüyoruz, depremden etkilenen çocuklarımız için oluşturduğumuz bir koruyucu ailelik sistemimiz yok. Koruyucu aile sistemi bakanlığımızın aile odaklı hizmetlerden bir tanesi. Depremden etkilenen çocuklar için ayrıca bir sistemi henüz kurgulamadık. Çünkü bu çocuklarımızın ailelerini kaybedip kaybetmediğini şu an bilmiyoruz.’’

İLK HEDEFİMİZ TRAVMAYI KALDIRMAK

Musa Şahin yaptığı açıklamalara şu şekilde devam etti; ‘’Burada ilk hedefimiz, bu süreci sürdürmemiz ve ailelerine teslimini sağlamamız. Ardından bu çocuklarımız üzerinde depremin neden olduğu travmayı kaldırmak için tüm meslek elemanı personelimizle, psikologlarımızla çocuklarımızın bu travmatik süreçten çıkmaları için her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu süreci de başlatıyoruz. Vatandaşlarımız ısrarla koruyucu aile olmak istediklerini belirtiyorlar şu an itibarıyla 200 bini geçen koruyucu aile başvurusu var. Depremzede çocuklarla ilgili koruyucu aile uygulamamız şu an için yok. Biz tüm gücümüzü şu an çocuklarımızı, ailelerine ve akrabalarına kavuşturmak için sürdürmekteyiz.’’