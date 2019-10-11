TÜGEM Kocaeli yine harikaydı

TÜGEM Kocaeli( Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri) yönetimi ve Zingat Emlak Portalı tarafından organize edilen,Gayrimenkul Sektörüne yönelik olarak Hilmi Işıkören ve Belgin Benek tarafından verilen ‘’Emlakta Başarılı Olmanın 22 Yolu ‘’ başlıklı eğitime yoğun ilgi oldu.Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen eğitime rekor sayıda katılım gerçekleşti.

Kocaeli Ticaret Odası Seminer Salonu’nda verilen eğitime,Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya,Kocaeli İl Ticaret Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu,TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ve Yönetim Kurulu, Kocaeli Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Öğretim görevlileri , Kocaeli Emlakçılar Odası Kurucu Başkanı Ahmet Pekin ve çok sayıda emlak danışmanı katıldı.

FUAT ÖZDAĞ;

Açılış konuşmasını yapan TÜGEM KOCAELİ İL Başkanı Fuat ÖZDAĞ katılımcıları selamlayarak “Bu meslek hepimizin ,birlikte mesleğimize sahip çıkarak mesleğimizi daha saygın bir hale getirmek için TÜGEM olarak yenilik ve eğitim odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz”dedi

AKDOĞAN;

Eğitim Semineri’nde söz alan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, amaçlarının sektörde bilgili ve donanımlı insanların meslekte başarı sağlayacağını ifade etti. Bu şekildeki eğitim ve panellere üniversiteler ve meslek odalarının da destek verdiğine dikkat çeken Hakan Akdoğan emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmacıların her dakikasının dinlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

UZUNKAYA DA KATILDI

Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ise yaptığı konuşmasında, 5 Aralık 2019 dan sonra emlak sektöründe tamamen kayıtlı ve yetki belgeli profesyonellerin bu işi yapacağını,emlak danışmanlarının her zaman yanında bulunacağını,meslek için her nereye çağrılırsa seve seve gideceğini söyleyerek, sektörel eğitimlerin önemine dikkat çekti. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini de sözlerine ekleyen Uzunkaya, Emlak sektörüne verdiği destek nedeniyle TÜGEM Yönetimine de değer verdiklerini kaydetti.

IŞIKÖREN VE BENEK’TEN İNCE FORMÜLLER