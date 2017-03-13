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TÜGVA Erdoğan için yürüdü

TÜGVA Erdoğan için yürüdü

TÜGVA Erdoğan için yürüdü

13 Mart 2017 Pazartesi 22:05

 
Toplu açılış programı nedeni ile İzmit'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda TÜGVA Gönüllüsü tarafından karşılandı.

Sabah saatlerinden itibaren hazırlık yapan TÜGVA Kocaeli teşkilatı, ilçe yönetimlerinin katılımı ile Antikkapı’dan Perşembe Pazarı alanına yürüdü.

CUMHURBAŞKANINA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Kocaeli’nde eğitim, kültürel ve sosyal alanda başarılı projeleri ve programları ile bilinen Türkiye Gençlik Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı toplu açılış programı öncesinde Kocaeli İl Temsilciliği organizasyonu ile bir araya geldi. Antikkapı önünde toplanan çok sayıda TÜGVA Kocaeli gönüllüsü genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek yürüyüşü yaptı. 

2000 GENÇ İLE YÜRÜYÜŞ

İki bine yakın gencin katıldığı yürüyüş Perşembe pazarı alanına kadar devam etti. Çeşitli döviz ve pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyen gençler son zamanlarda başta Hollanda ve Avrupa ülkelerinde gerçekleşen hadiselerden dolayı protestoda bulundular. 

YAZICI “HER ZAMAN ÜLKEMİZİN VE LİDERİMİZİN YANINDAYIZ”

Yürüyüş öncesi konuşma yapan TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, ''Bugün burada toplanan siz gençler; ülkesine, bayrağına, milletine ve liderine olan sevginiz için buradasınız. Ülkesine sevdalı, bayrağına aşık gençlerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu görüyoruz. Sizin gibi imanlı gençlerden aldığımız güçle buradan bütün şer odaklarına sesleniyorum; ne yaparsanız yapın bu ülkenin kutlu dirilişine ve yürüyüşüne asla pranga vuramayacaksınız. Biz Türkiye gençliği her zaman ülkemizin ve liderimizin yanındayız” dedi.


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TÜGVA Erdoğan Için Yürüdü
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