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TÜGVA Yaz Okulları Sizleri Bekliyor

Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz okulu programı bu yıl Gebze Temsilciliğimizde de gerçekleştirilecek. 3 Temmuz 'da başlayacak olan yaz okulu 4 Ağustos 'ta son bulacak.

TÜGVA Yaz Okulları Sizleri Bekliyor

15 Haziran 2017 Perşembe 13:23

Erkek ve kız öğrenciler için açılan yaz okulunda temel dini eğitim konuları ile sosyal etkinlik programları gerçekleştirilecek. 10-15 yaş grubu öğrenciler için olan yaz okulunda ; Kuran-ı Kerim ,peygamberler tarihi , ezber, önemli şahsiyetler, Siyer-i Nebi , ilmihal ve adabı muaşeret gibi dini eğitim konuları yer alıyor. Yaz okulunda ayrıca yüzme, binicilik , uzak doğu sporları , geziler, satranç , drama, el sanatları ve piknik gibi sosyal etkinlikler ile de öğrenciler eğlenecek.TÜGVA , yaz okulunda , bir yandan karakter ve değerler eğitimi temel alan bir yaklaşımla öğrencilerin gönül dünyalarını zenginleştirerek manevi hazinelerine yatırım yapacak , bir yandan da sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerle gençleri hem dünyevi hem de uhrevi olarak geleceğe hazır hale getirmeyi hedefliyor. Öğretmenlerin seçiminde hassasiyetle mesai harcadıklarını dile getiren TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Dede , aynı zamanda öğrencilerin sıkılmayacağı, her gün yaz okuluna gelmesi için ilgisini çekeceği sosyal ve sanatsal faaliyetlerle dolu bir program hazırladıklarını söyledi.

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