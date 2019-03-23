TÜİK Yaş İstatistiklerini Açıkladı

TUİK'in açıkladığı bilgilere göre Kocaeli’nin en genç nüfusa sahip ilçesi Dilovası olurken, en yaşlı nüfusa sahip ilçe ise Kandıra oldu.

TÜİK, 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Ortanca (Medyan) yaş istatistiklerini açıkladı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Türkiye’nin ortanca (medyan) yaşı 32,0 olarak tespit edildi.

KOCAELİ'NİN ORTANCA YAŞI TÜRKİYE İLE AYNI

Ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde, 2007 yılında 28,3 olan Türkiye ortanca yaşı, geçen 11 yıl sonunda 3,7 yaş artarak 32,0 olarak gerçekleşti. Sinop 40,3 ortanca yaşı ile en yaşlı nüfusa sahip il, Şanlıurfa ise 19,8 ortanca yaş ile en genç nüfusa sahip il oldu. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Kocaeli’nin de ortanca yaşı 32,0 olarak gerçekleşti. Buna göre Kocaeli, Türkiye ile ortanca yaşı aynı olan il oldu.

EN GENÇ DİLOVASI, EN YAŞLI KANDIRA

Ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde Kocaeli’nin 2007 yılında 28,6 olan ortanca yaşı, geçen 11 yıl sonunda 3,4 yaş artarak 32,0 olarak gerçekleşti. Kocaeli’deki ilçelerin ortanca yaşları incelendiğinde Kandıra 39,6 ortanca yaşı ile en yaşlı nüfusa sahip ilçe olurken Dilovası ise 25,9 ortanca yaş ile en genç nüfusa sahip ilçe oldu.







