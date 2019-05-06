Tüketiciler Sebzeye Erişemez Oldu

Tüketiciler, beslenmelerinde tek seçenekleri olan sebzeye de erişemez oldular.TÜİK istatistiklerine göre, Nisan 2019’da Nisan 2018’e göre, 16 kalemden oluşan sebzenin yıllık enflasyonu aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, yüzde 103.53 oldu. Sebze enflasyonu çalışanların ve emeklilerin maaş artışlarını 5’e katladı. Sebze enflasyonu yıllık normal enflasyonun ise 5.3 katı oldu.

Sebze fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, diğer gıda fiyatlarındaki artış ve düşük gelir nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor. Bugün uygulanmakta olan tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor. Türkiye’de, nüfusun %20 dolayındaki kesimi yani, 16 milyon dolayında kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Nüfusun %60’dan fazla kesimi, yani, 48 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

TÜİK istatistiklerine göre, sebze fiyatlarındaki son bir yıllık yüzde artış oranları ile sebze enflasyonu (Nisan 2018 – Nisan 2019) Tablosu

Ürünler Nisan 2018 Fiyatı (TL/KG) Nisan 2019 Fiyatı ( TL/KG) Son bir yıllık fiyat artış yüzdesi Kuru Soğan 1,5380 5,9882 289,3498 Patates 1,6485 5,1355 211,5256 Sivri Biber 3,7698 10,0694 167,1070 Çarliston Biber 3,5661 9,0971 155,0994 Dolmalık Biber 5,3676 11,4599 113,5014 Domates 3,1948 6,7101 110,0319 Patlıcan 2,7629 5,3701 94,3646 Yeşil Soğan 5,3999 9,3629 73,3902 Salatalık 2,7271 4,2980 57,6033 Taze Fasulye 7,5641 12,2386 61,7985 Sarımsak 11,3016 21,9128 93,8911 Marul 2,6129 3,8947 49,0566 Kabak 3,5270 4,8228 36,7394 Maydanoz 0,9151 1,2441 35,9524 Havuç 2,4587 4,5285 84,1827 Mantar 10,6115 13,0421 22,9053

Tüketici Hakları Derneği acil çözüm önerilerini sıraladı:

*Tarımsal ürünlerde ve gıda maddelerinde pahalılığa, yüksek enflasyona neden olan yanlış tarım ve gıda politikaları ivedilikle terk edilsin.

*Halkın – tüketicilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebileceği şekilde, tüketici haklarına ve halkın yararına olacak şekilde doğru tarım ve gıda politikaları ivedilikle uygulamaya konulsun.

*Gıdada KDV kaldırılsın.

*İvedilikle, tarımsal ve gıda üretim, araştırma, dağıtım ve perakendeciliği konusunda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kurulsun.

*Tarımda girdi ve tarımsal ürün ile gıda ürünleri ithalatına son verilsin.

*İthal edilen tarımsal ve gıda ürünlerinin Türkiye’deki üretimi için gerekli tüm önlemler alınsın.

*Toprağın, suyun, biyoçeşitliliğin, havanın kirlenmemesi ve küresel iklim değişikliğine neden olunmaması için ekolojik tarıma gerekli tüm destekler verilsin.