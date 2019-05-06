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Tüketiciler Sebzeye Erişemez Oldu

Sebzede yıllık enflasyon yüzde 103.53'ü buldu. Tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor.

Tüketiciler Sebzeye Erişemez Oldu

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:50

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Tüketiciler, beslenmelerinde tek seçenekleri olan sebzeye de erişemez oldular.TÜİK istatistiklerine göre, Nisan 2019’da Nisan 2018’e göre, 16 kalemden oluşan sebzenin yıllık enflasyonu aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, yüzde 103.53 oldu. Sebze enflasyonu çalışanların ve emeklilerin maaş artışlarını 5’e katladı. Sebze enflasyonu yıllık normal enflasyonun ise 5.3 katı oldu.

Sebze fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, diğer gıda fiyatlarındaki artış ve düşük gelir nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor. Bugün uygulanmakta olan tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor. Türkiye’de, nüfusun %20 dolayındaki kesimi yani, 16 milyon dolayında  kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Nüfusun %60’dan fazla kesimi, yani, 48 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.  

TÜİK istatistiklerine göre, sebze fiyatlarındaki son bir yıllık yüzde artış oranları ile sebze enflasyonu (Nisan 2018 – Nisan 2019)  Tablosu

Ürünler

Nisan 2018 Fiyatı (TL/KG)

Nisan 2019 Fiyatı                     ( TL/KG)

Son bir yıllık fiyat artış yüzdesi

Kuru Soğan

1,5380

5,9882

289,3498

Patates

1,6485

5,1355

211,5256

Sivri Biber

3,7698

10,0694

167,1070

Çarliston Biber

3,5661

9,0971

155,0994

Dolmalık Biber

5,3676

11,4599

113,5014

Domates

3,1948

6,7101

110,0319

Patlıcan

2,7629

5,3701

94,3646

Yeşil Soğan

5,3999

9,3629

73,3902

Salatalık

2,7271

4,2980

57,6033

Taze Fasulye

7,5641

12,2386

61,7985

Sarımsak

11,3016

21,9128

93,8911

Marul

2,6129

3,8947

49,0566

Kabak

3,5270

4,8228

36,7394

Maydanoz

0,9151

1,2441

35,9524

Havuç

2,4587

4,5285

84,1827

Mantar

10,6115

13,0421

22,9053

Tüketici Hakları Derneği acil çözüm önerilerini sıraladı:

*Tarımsal ürünlerde ve gıda maddelerinde pahalılığa, yüksek enflasyona neden olan yanlış tarım ve gıda politikaları ivedilikle terk edilsin.

*Halkın – tüketicilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebileceği şekilde, tüketici haklarına ve halkın yararına olacak şekilde doğru tarım ve gıda politikaları ivedilikle uygulamaya konulsun.

*Gıdada KDV kaldırılsın.

*İvedilikle, tarımsal ve gıda üretim, araştırma, dağıtım ve perakendeciliği konusunda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)      kurulsun.

*Tarımda girdi ve tarımsal ürün ile gıda ürünleri ithalatına son verilsin.

*İthal edilen tarımsal ve gıda ürünlerinin Türkiye’deki üretimi için gerekli tüm önlemler alınsın.

*Toprağın, suyun, biyoçeşitliliğin, havanın kirlenmemesi ve küresel iklim değişikliğine neden olunmaması için ekolojik tarıma gerekli tüm destekler verilsin. 

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Anahtar Kelimeler
Sebze FiyatlarıTüikTüketici Hakları
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