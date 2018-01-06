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TÜKSİAD’dan Ayar’a ziyaret

AK Parti Gebze ilçe başkanı İrfan Ayar’ı tebrik eden TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, ekonominin kalbi Gebze’de ticaret ve üretimin gelişmesi için görev ve misyon üstenmeye hazır olduklarını söyledi.

TÜKSİAD'dan Ayar'a ziyaret

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:46

Tüm Kobi Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir süre önce AK Parti Gebze ilçe başkanlığına atanan İrfan Ayar’ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Kalabalık bir heyetle AK Parti Gebze ilçe teşkilatına giden Nurettin Aslantürk, derneğin çalışmaları hakkında Baştan İrfan Ayar’ı bilgilendirdi. Türk sanayisinin atar damarı ve Kobi merkezi Kocaeli’nden Türkiye Derneği olma iddiası ise yola çıktıklarını ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Nurettin Aslantürk, ticareti temsil ettiklerini söyledi. Türkiye’nin ticaret ve üretim ile kalkınacağını anlatan Başkan Aslantürk, “ Bu ülkenin kalkınması için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Sizlerin de deştiğine ihtiyacımı var. Kapılarınızı işadamlarına sonuna kadar açın. Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşmada TÜKSİAD olarak vücudumu taşın altına koymaya hazırız. Bize  yön ve misyon verin. Yeni görevinizde başarılılar diliyorum” diye konuştu.
AYAR: GÜZEL PROJELERENİZ VAR
Çalışmalarını yakından takip ettiği TÜKSİAD’ı kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar,” Sizleri çok yakından tanıyor ve çalışmalarınızı takip ediyorum. Güzel projeleriniz var. İktidar olarak biz her zaman iş dünyasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yatırım ve yatırımcının önündeki engelleri kaldırdık. Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olması için hep birlikte çalışacağız. Sizler bizim için çok değerli ve önemlisiniz. İnşallah sizlerle en kısa sürede bir araya gelmek istiyorum.”dedi.
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