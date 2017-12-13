TÜKSİAD’dan Trabzon’a çıkarma



Genel Merkezi Gebze’de bulunan Tüm Kobi Sanayici ve İşadamları

Derneği (TÜKSİAD), 8-10 Aralık tarihleri arasında Trabzon’a iş, kültür ve eğitim gezisi düzenledi. Genel Başkan Nurettin Aslantürk Başkanlığındaki çeşitli sektörlerin temsilcilerinden oluşan 40 kişilik işadamı heyeti ile Trabzon’a çıkarma yapan TÜKSİAD heyeti çok önemli ziyaret ve temaslarda bulundu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Uçakla Trabzon’a giden TÜKSİAD kafilesi ilk olarak Karadenizli medya mensupları ile bir araya geldi. 100. yıl Balık lokantasında gazetecilere gezi ile ilgili bilgiler veren TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk ve derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Herkesi kucaklayan bir derneğiz Aslantürk, derneğin daha önce Karadenizli iş adamları tarafından kurulduğunu ancak 2016 yılında gerçekleştirilen tüzük ve isim değişikliği ile Türkiye’nin bir çok yerinden üyeler almaya başladıklarını belirterek "Artık dernek mikro olmaktan çıktı. Türkiye Derneği olma yolunda ilerlemeye başladı. Dernek olarak 2019 planlayan bir zirve yapmayı planladık. Bizim hiç bir siyasi, hiç bir cemaat olgumuzun olmadığını da söylemek isterim. Biz her kesimden insanları kucaklayan bir derneğiz. Tamamen devletçi bir yapı, Cumhurbaşkanımızın arkasında olan iş insanlarıyız" dedi.

Öğrencileri Gebze’de ağırlacağız Aslantürk, dernek olarak gençlere çok büyük bir önem verdiklerini vurgulayarak "Bizleri değiştirecek olan gençlerimiz. Lisedeki çocuklarımız dahi ülke planlaması için gelecek hedefleri için geç kalıyor. Toplumu dizayn edebilmek için önce eğitim gerekli. Güney Kore ile biz geçen yıl bir program yaptık. Güney Kore’nin kalkınmasının arkasında tamamen eğitim ve iş insanlarının, devlet kademeleriyle beraber iyi organizasyonlar yapması. Öğrencilerimizi Türkiye’nin en büyük sanayi merkezi haline gelen Gebze’ye bekliyoruz. Onlar için bütün planlamayı yapmaya hazırız yeter ki dünya ufkunu görsünler. Trabzon’da ve bütün ilçelerde teknik okullar var. Türkiye’de ara eleman sorunu var. Herkes mühendis, avukat olmanın derdinin peşine düşmüş. Almanya’da veya başka ülkelerde bu insanların değerli kılındığını biz burada anlatamıyoruz. Gençlere bunu yerinde anlatmamız lazım. Gençleri Türkiye’nin sanayi merkezine getirebilirsek, onların ufuklarını açmak istiyoruz. Bu konuda Trabzon Ticaret Sanayi Odası ile çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

En iyi yapılacak olan iş turizmdir

Aslantürk, Karadeniz ve Trabzon’un çok güzel olduğunu belirterek "Trabzon çok güzel bir yer. Turizm şehri, sanayi yok. Sanayi olsa, deniz yolu yetersiz, karayolu taşımacılığı yetersiz. Burada ticaret eziyetli. Burada en iyi yapılacak olan turizmdir. Gelirlerin yükselmesi için hepimize görev düşüyor. İş insanlarının imkânları var ise buraya yatırım yapalım. Köylerine ve yaylalarına yatırımlar yapalım. Bayburt bölgesinde Karadeniz’in doğal yaylalarında üretilecek olan ürünlerin paketlenmesi bunu da inşallah dernek olarak yapacağız. Devletin 2017 yılı Şubat ayı teşvik programına yazılmış programımız inşallah gerçekleşir. Bu bölgede yaylalar boş. Doğal hayvanları yaylacılar artık üretmiyor. Bizde istiyoruz ki yaylalarda insanlar artık doğal hayvanları üretsinler, onlarda sadece bayramdan bayrama satış yapmasın yılın 12 ayı üretim yapsınlar. Sadece et değil, yağ ve peynir üretimi yapsınlar. Hollanda da çiftçi o ülkenin ağısı, gidiyor bir bankaya VIP işlem yapıyor, çıkıyor. Bizim ülkemizde çiftçinin değeri yok. Ben çiftçilerimizin bu ülkede değerli olmasını isteyen insanlardan birisiyim" şeklinde konuştu.

Ayasofya’da Cuma Namazı

TÜKSİAD kafilesi basın toplantısının ardından 2013 yılında ibadete açılan tarihi Ayasofya Camii’nde Cuma namazını kıldıktan sonra iki günlük eğitim kampının gerçekleştiği Karadeniz’in en ünlü turizm merkezlerinden olan Uzungöl’e hareket etti. Güzergah üzerinde iş yeri olan TÜKSİAD yönetim kurulu üyesi Erdem Çelik’in sahibi olduğu Hamzaoğlu Ambalaj Tesislerini ziyaret eden heyet, yetkililerden bilgiler aldı. Royal Uzungöl Otel’de kalan TÜKSİAD ailesi kısa bir dinlenmenin ardından eğitime geçti. Aslen Trabzonlu olan Gebzeli Eğitimci-Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Haluk Öztekin, işadamı heyetine kişisel gelişim eğitimi verdi. Çok keyifli ve renkli geçen kişisel gelişim eğitiminin ardından ilk günkü program sona erdi. Trabzon programının ikinci günü ise yine eğitimle başladı. TÜKSİAD yönetim kurulu üyesi aynı zamanda yaşam koçu ve iş mentörü olan Can Karacan, anda kalmak ve farkındalık konusunda eğitim verdi. Hayattan kesitlerin, tecrübe ve bilgilerin paylaşıldığı eğitim programında oluşan sıcak ve samimi ortam katılımcıları oldukça memnun etti. Programın ardından doğa gezisine çıkıldı. Kışın bir başkadır Uzungöl Dört mevsim güzelliği ve özelliği ile yurt içi ve yurt dışı turistlerin akınına uğrayan Uzungöl kışın bir başka. Beyaz örtü ile kaplı çam ağaçlarının gelin gibi süslenen manzarasını yürüyerek seyreden TÜKSİAD heyetine Uzungöl doğa sporları yönetim kurulu üyesi Mustafa Akgül rehberlik etti.

Malkoç ile görüşme

TÜKSİAD kafilesi programda çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı otelde kalan Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Şeref Malkoç ile görüşme imkânı buldu. Yarım saati bulan görüşmede Malkoç TÜKSİAD heyetine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak çeşitli önerilerde bulundu. Oldukça verimli geçen TÜKSİAD’ın Trabzon programı şehir gezisi ile son buldu.