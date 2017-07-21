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Tüksiad'dan Vali Aksoy'a Ziyaret

Kısa adı TÜKSİAD olan Tüm Kobi Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Tüksiad'dan Vali Aksoy'a Ziyaret

21 Temmuz 2017 Cuma 11:18

Tüm Kobi Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, beraberindeki Başkan Vekilleri İlyas Özdemir, İsmail Keskin, Başkan Yardımcıları Aydın Turan, Süleyman Kurt, Can Karacan, Engin Yıldırım, Cem Demir , İstişare Kurulu Üyesi Ali Keskin ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, Vali Aksoy ile yaptığı görüşmede derneğin yaptığı hizmetleri anlattı. 2009 yılında kurulan derneğin önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Aslantürk, son genel kurulda derneğin ismini değiştirerek Türkiye derneği olma yolunda önemli bir adım attıklarını kaydetti. Türkiye’de yüzde %98 olan Kobilerin temsilcisi olmak için çalışacaklarını ifade eden Nurettin Aslantürk, bir birinden önemli projelerin olduğunu ve bunları hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı TÜKSAİD camiası adına Vali Aksoy'a teşekkür eden Başkan Aslantürk, yeni görevinde başarılar dilediği Vali Aksoy'u derneğe davet etti.

TÜKSİAD heyeti ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’da, nezaket ziyaretinden dolayı TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devamını diledi.

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