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TÜMSİAD Başkanları Toplandı

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 2017 yılı Türkiye 2.Kurul ve Komisyon Başkanları toplantısı Nevşehir Ürgüp’te gerçekleştirildi.

TÜMSİAD Başkanları Toplandı

12 Aralık 2017 Salı 11:54

 

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 2017 yılı Türkiye 2.Kurul ve Komisyon Başkanları toplantısı Nevşehir Ürgüp’te gerçekleştirildi. Toplantıya TÜMSİAD Gebze Şubesi’nden Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Fehmi Okuyucu, Kurumsal Organizasyon Komisyonu Başkanı Muhteren Çay, Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Ahmet Duvarbaşı, İdari Mali İşler Komisyonu Başkanı Murat Atacan, Gençlik Komisyonu Başkanı Mustafa Akıncı, İş Geliştirme Komisyonu Başkan Vekili Turgay Mercan ile Şube Genel Sekreteri Önder Arslan katılım gösterdiler.

Toplantı açılış konuşması TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan tarafından yapıldı. Başkan Doğan, yapılan toplantıların birlikte istişare şeklinde geçeceğini ve yeni dönemde belirledikleri hedefler üzerinde çalışmalar yapılmasını istediklerini belirtti. TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD’ın en önemli amaçlarından birisinin hem sanayicimizi geliştirmek hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kapıcıoğlu tarafından da şubelerden gönderilen veriler ışığında yol haritası hazırlama fırsatı yakalandığı ve büyüme endeksli yapılanma sistemi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kurul Başkanı, Genel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Merkez Kurul Üyeleri, Şube Komisyon Başkanları ve Şube Sekreterlerinin yer aldığı ve ayrı ayrı oturumlarda bir araya gelerek 2017 yılında yapılan faaliyetler ile 2018 yılındaki hedeflerin yer aldığı toplantılar kapanış programıyla sona erdi.

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