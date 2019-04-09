banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜMSİAD Gebze 10. Toplantısını Gerçekleştirdi

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Alanya Adenya Hotel’de tüm şubelerin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 10.Genel İştişare Kurulu (GİK) toplantısını gerçekleştirdi.

TÜMSİAD Gebze 10. Toplantısını Gerçekleştirdi

09 Nisan 2019 Salı 09:59

Toplantıya TÜMSİAD Gebze Şubesi Başkanı Ensar Korkmaz ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ok, Ahmet Duvarbaşı, Murat Atacan, Furkan Şafak, Ercan Ceylan, Eyüp Tekin katılım sağladı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle açılan toplantı programı,TÜMSİAD tanıtım filminin gösterimi,yeni yapılanma sunumu,yeni Şube Başkanlarının takdimi ve Genel Merkez yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin takdimi şeklinde gerçekleştirildi. Toplantıda TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan bir konuşma yaptı. Başkan Doğan, Türkiye ekonomisi ve dünya siyaseti üzerine önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin son yıllarda önemli dönemeçlerden geçtiğini belirten Doğan, ‘’Ülkemiz, komşularımız ve bölgemizde dünya siyasetini de yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bir yanda sıkışan dünya siyaseti, daralan küresel piyasalar, ticaret savaşları, diğer yanda ülkemiz üzerinde oynanan spekülatif finansal oyunlar. Tüm bu gelişmeler ticaretimize de yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Tüm bu olaylardan dolayı, TÜMSİAD olarak 2019 yılı mottomuzu ‘Büyük Türkiye İçin Üretmeye Devam’ olarak belirledik. Çünkü katma değerli ürünleri yerli ve milli üretmek, daha çok üretmek ve ürettiğini ihraç etmemiz gerekiyor’’ dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali Aksoy'dan Kutlama Mesajı Vali Aksoy'dan Kutlama Mesajı
Darıca Meclisi Dualarla Açıldı Darıca Meclisi Dualarla Açıldı
GEPOSB Diplomasını GTÜ'den Aldı GEPOSB Diplomasını GTÜ'den Aldı
Vali Aksoy’dan İadeiziyaret Vali Aksoy’dan İadeiziyaret
Dilovası Lise öğrencilerinin DİKKATİNE ! Dilovası Lise öğrencilerinin DİKKATİNE !
Çiftçi’nin büyük başarısı! Çiftçi’nin büyük başarısı!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Vali Aksoy'dan Kutlama Mesajı
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.

Haberi Oku