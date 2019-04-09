TÜMSİAD Gebze 10. Toplantısını Gerçekleştirdi

Toplantıya TÜMSİAD Gebze Şubesi Başkanı Ensar Korkmaz ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ok, Ahmet Duvarbaşı, Murat Atacan, Furkan Şafak, Ercan Ceylan, Eyüp Tekin katılım sağladı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle açılan toplantı programı,TÜMSİAD tanıtım filminin gösterimi,yeni yapılanma sunumu,yeni Şube Başkanlarının takdimi ve Genel Merkez yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin takdimi şeklinde gerçekleştirildi. Toplantıda TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan bir konuşma yaptı. Başkan Doğan, Türkiye ekonomisi ve dünya siyaseti üzerine önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin son yıllarda önemli dönemeçlerden geçtiğini belirten Doğan, ‘’Ülkemiz, komşularımız ve bölgemizde dünya siyasetini de yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bir yanda sıkışan dünya siyaseti, daralan küresel piyasalar, ticaret savaşları, diğer yanda ülkemiz üzerinde oynanan spekülatif finansal oyunlar. Tüm bu gelişmeler ticaretimize de yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Tüm bu olaylardan dolayı, TÜMSİAD olarak 2019 yılı mottomuzu ‘Büyük Türkiye İçin Üretmeye Devam’ olarak belirledik. Çünkü katma değerli ürünleri yerli ve milli üretmek, daha çok üretmek ve ürettiğini ihraç etmemiz gerekiyor’’ dedi.