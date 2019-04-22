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TÜMSİAD Gebze’den 23 Nisan Mesajı

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

TÜMSİAD Gebze'den 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:14

Başkan Korkmaz mesajında “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve gururuyla birlikte, bu günü geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olarak yaşıyoruz. Çocuklarımıza milli ve manevi öz değerlerimize bağlı bir şekilde daha güzel bir gelecek hazırlayabilmek gayesiyle, Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.


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