Tümsiad Gebze'den Kudüs Kararına Tepki

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği(TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini kınadı.

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği(TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi hakkında yapılan yazılı açıklamasında bulundu.

“ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bölgede barış ve istikrar açısından olumsuz yansımaları olabilecek bu kararın, barış zeminini tamamen ortadan kaldırma durumu bulunmaktadır.

İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs haksız bir girişimle karşı karşıya kalmıştır. Kudüs, nice Peygamberlerin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Her Müslümanın canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir. Dolayısıyla Kudüs haremimiz, ilk kıblemiz, ikinci mabedimiz ve her şeyiyle Müslümanlarındır. Böyle bir durum asla kabul edilemez” denildi.