TÜMSİAD Gebze’den Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Korkmaz mesajında “Manevi duyguların her zamankinden daha fazla önem taşıdığına şahit olduğumuz bu günlerde sevinçlerin arttığı, dargınların barıştığı, paylaşma, şefkat, sevgi, saygı, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte huzur ve güven içinde karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan bayramlarımızı her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü olarak değil, insani ve İslami güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, paylaşma ve dayanışma günleri olarak idrak etmeliyiz. Bu önemli günleri fırsat bilerek, bizleri bir arada tutan manevi değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalı, içinde yaşadığımız toplumda sevginin, saygının ve ahlaki değerlerimizin tüm topluma ulaşması için çaba sarf etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularla tebrik ediyorum. Bayramın aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.