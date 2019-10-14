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TÜMSİAD’da “Verimlilik” Semineri Yapıldı

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından “Üretimde Verimlilik” konulu seminer programı düzenlendi.

TÜMSİAD'da 'Verimlilik” Semineri Yapıldı

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:24

TÜMSİAD Gebze Şubesi’nin bu ay konuğu, kalite, yalın üretim, maliyet düşürme, verimliliği yükseltme, şirketleri kurumsallaştırma alanlarında uzman olan ve iş amaçlı birçok yurt içi ve yurt dışı firmalara ziyaretlerde bulunan Endüstri Mühendisi Adnan Karaer’di.

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Başkan Ensar Korkmaz, eğitim seminerlerini yıllık planlamalar doğrultusunda sürdürdüklerini, üyeleri için önem arz ettiğine inandıkları konularda, konusunun uzmanı eğitimcileri TÜMSİAD üyeleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitimci Adnan Karaer, verimlilikte çıktı ve girdi değerleri, verimlilik ölçüm metodları, katma değer ölçekleri, israf, yalın üretim teknikleri konularıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Karaer, kendi bünyelerinde internetten yalın üretimle ilgili online eğitimler yaptıklarını ve ilgili olan ya da eğitimlere katılmak isteyenlerin eğitimlere katılabileceklerini söyledi.

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