TÜMSİAD’da yeni başkan belli oldu

KOTO İÇİN…

Görevini Kocaeli Ticaret Odası’ndaki (KOTO) seçim çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak için bıraktığını ifade eden başkan Yılmaz, “KOTO ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Vakit de nisan ayına uzadı. Enerjimizi biraz daha Kocaeli’nin ticaretine harcamamız gerekiyor. Biz bu çalışmaya daha önceden başladık. Şimdi görevi devredip KOTO için çalışmak daha etik olacaktır. Diriliş KOTO adı altında bir çalışma başlattık. TÜMSİAD, KOTO’ya dışardan destek veriyor. Diriliş adıyla da KOTO’yu yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 250 kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz. Siyasi bir gücümüz yoktur. Ticaretin siyaseti olmaz. Bu ekipte her görüşten insanlar var. Projelerimizin Kocaeli ve ülke ticaretine katkı sunacak bir dirilişi yaşatmak istiyoruz. Ticaret odasını oda değil ticaret merkezine dönüştürmek istiyoruz” dedi.

GENEL BAŞKAN AÇIKLADI