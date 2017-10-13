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TÜMSİAD’da yeni başkan belli oldu

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Erdoğan Yılmaz, bugün düzenlediği basın toplantısıyla görevi bıraktığını duyurdu.

TÜMSİAD'da yeni başkan belli oldu

13 Ekim 2017 Cuma 15:55

KOTO İÇİN…

Görevini Kocaeli Ticaret Odası’ndaki (KOTO) seçim çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak için bıraktığını ifade eden başkan Yılmaz, “KOTO ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Vakit de nisan ayına uzadı. Enerjimizi biraz daha Kocaeli’nin ticaretine harcamamız gerekiyor. Biz bu çalışmaya daha önceden başladık. Şimdi görevi devredip KOTO için çalışmak daha etik olacaktır. Diriliş KOTO adı altında bir çalışma başlattık. TÜMSİAD, KOTO’ya dışardan destek veriyor. Diriliş adıyla da KOTO’yu yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 250 kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz. Siyasi bir gücümüz yoktur. Ticaretin siyaseti olmaz. Bu ekipte her görüşten insanlar var. Projelerimizin Kocaeli ve ülke ticaretine katkı sunacak bir dirilişi yaşatmak istiyoruz.  Ticaret odasını oda değil ticaret merkezine dönüştürmek istiyoruz” dedi. 

GENEL BAŞKAN AÇIKLADI

TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanlığı için mevcut yönetim Kadir Erenoğlu, Yunus Pehlivan, Abdülkadir Yılmaz isimlerini belirleyip genel merkeze bildirdi. Bugünkü toplantıda da şube başkanının açıklaması için genel başkan Yaşar Doğan ile telefon bağlantısı yapıldı. Genel başkan Doğan, toplantıya canlı bağlanarak şube başkanının Abdulkadir Yılmaz olduğunu duyurdu.

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