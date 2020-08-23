Turan Ailesinin acı günü
Gebze Çayırova'da geniş bir kesim tarafından tanına Muhammer ve Metin Turan, annelerini kaybetti
84 yaşında vefat eden Emine Turan ile ilgili Gebzeli İşadamı Muhammer Turan, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı; "1936 da Tirebolu Yaraş Köyünde başlayıp Şirinköy'de devam eden çile dolu yaşamı, Kocaeli Eskihisar'da Rahmana kavuştu.Cenazemiz Akse Köyü'nde öğle namazını takiben defnedilecektir.Pandemi sürecini yaşadığımız bu günlerde hepimizin duasını bekliyoruz. Mevlâm herkesten razı olsun." Cenazesi pazar günü Çayırova Özgürlük Mahalle'sinden öğlen namazına müteakip kaldırılan Emine Turan’a Gebze Gaetesi ve Devri Alem Belgesel Programı okarak rahmet, Turan ailesine başsağlığı diliyoruz.