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Turan Ailesinin acı günü

Gebze Çayırova'da geniş bir kesim tarafından tanına Muhammer ve Metin Turan, annelerini kaybetti

Turan Ailesinin acı günü

23 Ağustos 2020 Pazar 13:33


84 yaşında vefat eden Emine Turan ile ilgili Gebzeli İşadamı Muhammer  Turan,  sosyal medyada şu paylaşımı yaptı; "1936 da Tirebolu Yaraş Köyünde başlayıp Şirinköy'de devam eden çile dolu yaşamı, Kocaeli Eskihisar'da Rahmana kavuştu.Cenazemiz Akse Köyü'nde öğle namazını takiben defnedilecektir.Pandemi sürecini yaşadığımız bu günlerde hepimizin duasını bekliyoruz. Mevlâm herkesten razı olsun." Cenazesi pazar günü Çayırova  Özgürlük Mahalle'sinden öğlen namazına müteakip kaldırılan Emine Turan’a Gebze Gaetesi ve Devri Alem Belgesel Programı okarak rahmet, Turan  ailesine başsağlığı diliyoruz. 
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