Turan Ailesinin acı günü





84 yaşında vefat eden Emine Turan ile ilgili Gebzeli İşadamı Muhammer Turan, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı; "

1936 da Tirebolu Yaraş Köyünde başlayıp Şirinköy'de devam eden çile dolu yaşamı, Kocaeli Eskihisar'da Rahmana kavuştu.Cenazemiz Akse Köyü'nde öğle namazını takiben defnedilecektir.Pandemi sürecini yaşadığımız bu günlerde hepimizin duasını bekliyoruz. Mevlâm herkesten razı olsun."