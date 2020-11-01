Turizm Acentaları Kocaeli’de Buluşuyor





Yerli ve yabancı turist getirme potansiyeline sahip seyahat acentaları Kocaeli’de bir araya geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği öncülüğünde, TÜRSAB ile Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği’nin paydaşlığında gerçekleştirilecek buluşma 4 Mevsim turizm hedefi için büyük bir adım olacak.



TURİZM ACENTALARI KOCAELİ’DE





Karadeniz kıyıları, Samanlı dağları, yürüyüş yolları, gölleri ve yeşil alan bakımından 4 Mevsim turizm olanağı sağlayan nadide illerden Kocaeli, büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. 3 gün sürecek buluşmada Kocaeli’nin ilgi odağı doğa ve tarihi alanları gezilecek. Ayrıca Kocaeli’deki turizm sektörü işletmecileri ve acenta sahiplerinin yer aldığı sektör buluşması yapılacak.



3 GÜNLÜK ETKİNLİK





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği öncülüğünde, TÜRSAB ile Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği’nin paydaşlığında gerçekleştirilecek buluşma 3 gün sürecek. Bulıuşma kapsamında Kocaeli’ne turist getirme potansiyeline sahip başta İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Konya gibi illerin yer alacağı 100 seyahat acentesi davet edildi.



TUR PAKETİ İÇİN GÜZERGAHLAR GEZİLECEK





Seyahat acentalarının sahipleri ve sorumlu müdürlerinin yer alacağı buluşma için dolu dolu bir program hazırlandı. Buluşmanın ilk gününde acentaların tur paketi oluşturabileceği güzergahlarda gezi yapılacak. Bu güzergahların başında Kocaeli’nin tarih turizmi açısından büyük öneme sahip Etnografya Müzesi, İzmit Tarih Koridoru, Sırrıpaşa Konağı, Yazlık Ilıcası ve doğa turizminde cazibe merkezi olan Kartepe ve Başiskele bölgeleri ile turistik yerler bulunuyor.

YÖRESEL KÜLTÜR GECESİ

Programın ikinci gününde Kocaeli Türkülerinin seslendirileceği, Kocaeli’nin yöresel yemeklerinin tanıtımının yapılacağı bir gece düzenlenecek. Gecede Turizm Tanıtım filmi de izletilecek.



TURİZM SEKTÖR BULUŞMASI





Turizm Acentaları Kocaeli buluşmalarının 3.gününde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, acenta temsilcileri ile bir araya gelecek. Buluşmanın ardından bu kez Kocaeli Kongre Merkezinde “Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması” yapılacak. Bu buluşmada Kocaeli’nin turizm sektör temsilcileri, oteller, restoranlar, turizm tesisleri, turizm işletmecileri, etkinlik turizmi temsilcileri kendilerini tanıtma fırsatı bulacak. Acenta ve işletmeler burada yüz yüze görüşmeler yaparak, tanışma, tur anlaşmaları ve tanıtım imkanı bulacaklar.



TURİST SAYISI ARTTIRILACAK





Çalışma ile seyehat acantaları temsilcilerinin Kocaeli turizm destinasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları, kış ve yaz turizmi için tur paketleri oluşturarak, Kocaeli’ye gelen turist sayısının arttırılması hedefleniyor. Bölgemize gelecek turist ile şehrimizin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor.



SEKTÖR BULUŞMASINA TURİZM İŞLETMELERİ DAVETLİ





5 Kasım Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan Turizm Sektör Buluşmasına kendini tanıtmak isteyen ve acentalarla buluşmak isteyen turizm işletmecileri de katılabilecek. Alanda kurulacak stantlarda işletmeler kendilerini tanıtabilecek, acentalarla görüşme ve anlaşmalar yapabilecek. Sektör buluşmasına katılabilmek için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Müdürlüğü ofisindeki 02623182338 numaralı telefondan detaylı bilgi alınıp, 2 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilecek.





