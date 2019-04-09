banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Turizm Haftası Coşkuyla Geçecek

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15-22 Nisan tarihleri arasında 43’üncüsü kutlanacak olan Turizm Haftası için dolu dolu bir program hazırladı.

Turizm Haftası Coşkuyla Geçecek

09 Nisan 2019 Salı 13:23

Ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını teşvik etmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl  ‘Turizm Yolu Barış ve Kalkınma Yoludur” sloganıyla 43’üncüsü gerçekleşecek olan Turizm Haftası yine renkli görüntülere sahne olacak. Turizm Haftası çalışmaları Vali Yardımcısı Suat Yıldız öncülüğünde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen başkanlığında gerçekleşen ve büyük ilgi gören toplantıda ise Turizm Düzenleme Tertip Komitesi bir araya gelerek, açılışta yapılanacak olan kortej hakkında son çalışmalarını tamamladı.

15 NİSAN PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Turizm Haftası Kortej yürüyüşü; 15 Nisan Pazartesi günü saat:10.30’da Kültür Tepesi Saat Kulesi Altı Şelale Alanında başlayıp, yürüyüş yolu Yeni Cuma Camii yanından devam ederek, eski Valilik hizmet binasının bulunduğu Kent Meydanında sona erecek.  Kortej yürüyüşünde öncelikli olarak;  Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgeli tesisler ve Acentalar olmak üzere, turizme hizmet veren belediye,  turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler, sivil toplum kuruluşları, doğa, yelken, kayak, bisiklet, jimnastik vb. spor kulüplerinin ve grupların, tiyatro, halk dansları ve dans grupları, halk oyunları ekipleri, sporcu öğrenciler, izciler, tema grupları ve animasyon grupları ve halkımız yer alacaktır.



KONSER VE PİŞMANİYE ÇEKİMİ

Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu yıl gerçekleşecek olan Turizm Haftası açılış programı için çok özel hazırlıklar yaptık. Söz konusu kortej yürüyüşün de kurumları temsil eden pankart, turizm önemini belirten sloganlar, yazılı dövizler olacak.  Kurumsal faaliyetlerle ilgili; kayak grubu, aşçı, komi, garson, tiyatro, dans, halk oyunları ekipleri, sporcu öğrenciler, bisiklet grupları, izciler, tema grupları, yörelerimizi temsil eden kıyafetler alanlara ait bir grubun kostümleri ile birlikte, animasyon gruplarının katılımcıları bu muhteşem kortejde yerini alacak. Finalde ise halkoyunları gösterisi, mini konser ve pişmaniye çekimi yapılacak. Böylece ilimiz festival havasında renkli görüntülerle Turizm Haftasına başlamış olacak. Şimdiden tüm halkımızı heyecanla bekliyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Honda, Civic’le veda ediyor! Honda, Civic’le veda ediyor!
Bıyık Teşkilatları Ağırladı Bıyık Teşkilatları Ağırladı
İMO Kocaeli Eğitim Düzenleyecek İMO Kocaeli Eğitim Düzenleyecek
KAISİAD’dan Başkan’a hayırlı olsun ziyareti KAISİAD’dan Başkan’a hayırlı olsun ziyareti
Hamile Kediyi İtfaiye Kurtardı Hamile Kediyi İtfaiye Kurtardı
Vali Aksoy'dan Kutlama Mesajı Vali Aksoy'dan Kutlama Mesajı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Honda, Civic’le veda ediyor!
Çayırova Şekerpınar’da 22 yıldır üretimlerini sürdüren Dünyaca ünlü Japon otomotiv firması Honda...

Haberi Oku