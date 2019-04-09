Turizm Haftası Coşkuyla Geçecek

Ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını teşvik etmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl ‘Turizm Yolu Barış ve Kalkınma Yoludur” sloganıyla 43’üncüsü gerçekleşecek olan Turizm Haftası yine renkli görüntülere sahne olacak. Turizm Haftası çalışmaları Vali Yardımcısı Suat Yıldız öncülüğünde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen başkanlığında gerçekleşen ve büyük ilgi gören toplantıda ise Turizm Düzenleme Tertip Komitesi bir araya gelerek, açılışta yapılanacak olan kortej hakkında son çalışmalarını tamamladı.

15 NİSAN PAZARTESİ BAŞLAYACAK



Turizm Haftası Kortej yürüyüşü; 15 Nisan Pazartesi günü saat:10.30’da Kültür Tepesi Saat Kulesi Altı Şelale Alanında başlayıp, yürüyüş yolu Yeni Cuma Camii yanından devam ederek, eski Valilik hizmet binasının bulunduğu Kent Meydanında sona erecek. Kortej yürüyüşünde öncelikli olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgeli tesisler ve Acentalar olmak üzere, turizme hizmet veren belediye, turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler, sivil toplum kuruluşları, doğa, yelken, kayak, bisiklet, jimnastik vb. spor kulüplerinin ve grupların, tiyatro, halk dansları ve dans grupları, halk oyunları ekipleri, sporcu öğrenciler, izciler, tema grupları ve animasyon grupları ve halkımız yer alacaktır.





KONSER VE PİŞMANİYE ÇEKİMİ



Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu yıl gerçekleşecek olan Turizm Haftası açılış programı için çok özel hazırlıklar yaptık. Söz konusu kortej yürüyüşün de kurumları temsil eden pankart, turizm önemini belirten sloganlar, yazılı dövizler olacak. Kurumsal faaliyetlerle ilgili; kayak grubu, aşçı, komi, garson, tiyatro, dans, halk oyunları ekipleri, sporcu öğrenciler, bisiklet grupları, izciler, tema grupları, yörelerimizi temsil eden kıyafetler alanlara ait bir grubun kostümleri ile birlikte, animasyon gruplarının katılımcıları bu muhteşem kortejde yerini alacak. Finalde ise halkoyunları gösterisi, mini konser ve pişmaniye çekimi yapılacak. Böylece ilimiz festival havasında renkli görüntülerle Turizm Haftasına başlamış olacak. Şimdiden tüm halkımızı heyecanla bekliyoruz” dedi.