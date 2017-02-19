Türk-Alman ilişikleri ve Güvenlik zirvesi!

Bir belgeselci olarak Uluslararası düzeyde yaşadığımız olayları günü gününe yorumlayıp, makale haline getirerek tarihe not düşmek istiyorum. Bunları yaparken de yaşadığımız Gebze’yi ve Kocaeli’yi ihmal etmiyor. Gebze ve Kocaeli ile ilgili de yazılarımı sürdürüyorum.

Tarih boyu Türk Alman ilişkileri çok önemli olmuştur. 1.Dünya Harbi’ne Almanların oldu bittisi ile Osmanlı girmiş ve Koca bir imparatorluğu kaybetmişiz. Son dönemlerde de Türk-Alman ilişkilerinde ciddi gerginlikler yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Alman Şansölyesi’nin Türkiye’yi ziyaret etmesi, Türk –Alman ilişkilerinde düzelmenin başladığına işaretti. Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın Bakanlarla birlikte 53.Uluslareası Münih Güvenlik Konfreransı ‘na katılması, burada Başta ABD Başkan yardımcısı olmak üzere, Almanya Başbakanı ile görüşmeler yapması, ilişkileri geliştirecek. Türkiye Almanya ilişikleri gerçekten iyi seyretmeli, geliştirme göstermeli. Türk-Alman dostluğu mutlaka pekişmelidir. Almanya 5 milyona yakın soydaşımızın yaşamasının dışında, çok ciddi ticari ilişlerimiz olan bir Ülke. AB deyince de akla Almanya gelmekte. Türk-Alman ilişkilerindeki krizden öncelikle Almanya’da ki soydaşlarımız etkilenmekte, ardından Türk Ekonomisi ciddi krize ve sıkıntıya girmektedir. Başbakan Yıldırım ve Bakanların Almanya gezisi ve temasları bu bakımdan önemli. Sayın Başbakanın Almanya gezisi ve güvenlik zirvesiyle ilgili, temaslarını sizlerle paylaşıyorum.

MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI

Başbakan Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Başbakanı Merkel'le bir araya geldi.

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Angela Merkel'le temaslarda bulundu.

Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü. Toplantıda, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkililer de yer aldı. Görüşmede diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı. Yıldırım'ın, Avrupa'yı da yakından ilgilendiren DAEŞ, FETÖ ve PYD gibi örgütlerle mücadele konusunda dost ve müttefik Almanya ile işbirliği konusundaki beklentileri dile getirdiği bildirildi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI İLE GÜVENLİKZ İRVESİ

Başbakan Yıldırım, Almanya'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yıldırım ve Pence, basına tokalaşarak poz verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile 50 dakika basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılDI.

GURBETÇİLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE!

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'da olan ve Oberhausen'de Türk vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım,

gurbetçilere peş peşe müjdeleri de sıraladı: "Artık Türkiye'de telefonlarınızı kullanabileceksiniz. Artık alınan mahkeme kararları da Türkiye'de geçerli olacak bu çile de sona erecek. Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen gençlerimize yönelik özel, size has kontenjanlar oluşturacağız. Üniversitelerde Türk diasporası araştırma enstitüsü kuracağız.Yabancı düşmanlığı ile etkin mücadele edeceğiz " dedi.

TÜRKİYE PARMAK SALLAMAYLA KORKUTULACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR

Türkiye parmak sallamayla korkutulacak bir ülke değildir.O gece birileri hayal kırıklığı yaşadı. Siz onların kim olduğunu iyi bilirsiniz. Siz 15 Temmuz akşamında bazı dost bildiklerimizin Türkiye'deki demokrasi, insan haklarına, Avrupa değerlerine daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Ne yaptılar? Yarım ağız açıklama yaptılar. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Bu milleti hiç kimse dize getiremez. İşte burada bunun ispatı var. On binler burada ay yıldızlı bayrağıyla burada. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez diyor...

Evet bugüne kadar Almanya ile ilgili bir çok yazı kaleme alıp, belgesel çekerek Devri Alem ekibi olarak başta TGRT Belgesel TV başta olmak üzere, çok sayıda kanalda yayınlayarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Türk-Alman ilişkilerini daha iyi seviyelere çıkacağı ümidiyle yazımı noktalamak istiyorum. Almanya ile ilgili daha önce yazdığımız yazlardan bazılarını aşağıda ki linklerden okuyabilirsiniz.

http://www.belgeselyayincilik.com/almanyada-devr-i-alem

http://www.belgeselyayincilik.com/almanyada-turk-izleri-belgeseli

http://www.belgeselyayincilik.com/almanyada-osmanli-izleri

http://www.belgeselyayincilik.com/belgesel-tadinda-almanyada-kultur-gezisi