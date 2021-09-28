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Türk Basketbolunda İlkler ve Unutulmayanlar!

Türk basketbolu içerisinde yıllar boyunca süre gelen birçok ilginç olay görülmüştür. Özellikle de bu olayları içerisinde barındıran Basketbol Süper Ligi 56. Yaşına giriyor.

Türk Basketbolunda İlkler ve Unutulmayanlar!

28 Eylül 2021 Salı 18:06

Türk Basketbolunda İlkler ve Unutulmayanlar!

Türk basketbolu içerisinde yıllar boyunca süre gelen birçok ilginç olay görülmüştür. Özellikle de bu olayları içerisinde barındıran Basketbol Süper Ligi 56. Yaşına giriyor. Lig içerisinde geri kalan 55 sezonunda birçok unutulmaz yanları mevcuttur. İçerisinde rekorlar ve birçok ilkler yaşanmıştır.

Anadolu Efes gibi önemli bir takımı çalıştıran tecrübeli başantrenör Ergin Ataman Türk basketbol tarihi içerisinde birçok ilke imza atmayı başarmış isimlerden biridir. Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz ve Galatasaray Medical Park ile şampiyonluk yaşamıştır. 3 farklı takımla iç içe olmuştur ve lig içerisinde bu başarıyı elde eden ilk ve tek antrenör olmuştur.

1xbet  Avrupa içerisinde de profesyonel ligler içerisinde takımları çalıştıran ilk Türk antrenör olmuştur. Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi’nde üç büyükler olarak bilinene 2 takım ile “Beşiktaş ve Galatasaray” ile de şampiyonluk kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçmiştir.

1xbet mobil    2001-2001 sezonu içerisinde İtalya’nın Montepaschi Siena ekibini çalıştırmıştır. Böylece takımına ilk sezonda Avrupa Raimunda Saporta Kupası’nı elde ettirmiştir. Bu kupayı da kaldıran ilk Türk olarak yine imzasını atmayı başarmıştır.

1xbet nasıl site    Anadolu Efes ile geçen sezon Avrupa Ligi ile kupayı kazanan Ataman bu organizasyon içerisinde şampiyonluk keyfini yaşayan ilk ve tek Türk antrenör olmuştur. Kısacası ilklerin adamı olarak Basketbol Süper Liginde oldukça büyük başarılara imza atmayı başarmıştır antrenördür. İsmini en iyi şekilde duyurmuş ve ülkesini de en iyi şekilde temsil etmiştir.


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