Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu Ankara da Yapıldı

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olağan kongresi Ankara’ da gerçekleşti. Kongrede divan başkanlığını TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yaptı. Açılış konuşmasını TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, yaptı.

Demir, yaptığı konuşmada geçen üç yılı değerlendirdi. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalini her yıl yaparak, önemli çalışma gerçekleştirdiklerini, Türk Dünyası Belgesel Film Festivalini, Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar, KKTC, Ortadoğu, ve Türkiye olarak, üniversitelerde l yurt içi ve yurt dışı proje ortağı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bundan sonra ki süreçte geleneksel hale getirdiğimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivalini,bu yıl dahil, her yıl yapmaya gayret edeceğiz .dedi.

Demir,ayrıca yeni projeler üreterek Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonun çalışma alanını genişleteceklerini , bugün yapılan kongrede tüzük tadilatı yaparak,kalkınma ajansları ile birlikte yeni ortak projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Genel kurula tek liste ile gidildi.

Genel Başkan Menderes Demir,( Osmaniye ) başkanlığında ki yönetim kurulu şu şekilde oluştu. Asil yönetim kuruluna Bayram Ekici, ( Nevşehir) İbrahim Arslan, ( Adıyaman) İsmail Kahraman ( Kocaeli/ Gebze) Derya Akbıyık, ( Zonguldak ) Mustafa Doğan,( Elazığ )Okan Çalışkan ( Mersin / Tarsus) seçildi. .

Kongrede sonunda dilek temenniler bölümünde gazeteciler konuşmada bulundu.

Son konuşmayı da Divan başkanı TGF genel Başkanı Yılmaz Karaca, yaptı.

Karaca, TDGF önemli görevler yerine getiriyor diyerek,TGF bugün için ülkemizin en büyük gazeteciler örgütü olarak, Türk Dünyası ile müşterek, işbirliği ve güç birliği içerisinde bir çok önemli çalışmalara imza atıldı. Yerel basın için zor günlerden geçerken örgütlerinde gazeteler ve gazeteciler içinde görev yapması önemlidir. .dedi.

Kongre sonrası gazeteciler bir arada yemek yiyerek toplantı sona erdi.