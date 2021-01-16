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Türk Dünyası Gazeteciler Zirvesi Kocaelide Toplanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 3 yıl önce paylaşmış olduğu facebook gönderisi..

Türk Dünyası Gazeteciler Zirvesi Kocaelide Toplanıyor

16 Ocak 2021 Cumartesi 13:01

 
Zirveye katılmak üzere ilimize gelen Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Kazakistan Farabi Üniversitesi Medya bölümü direktörü Devran bey ve Türk dünyası belgesel film festivali direktörü Bayram Beyoğlu Gebze'de bizleride ziyaret ettiler.
Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon yayıncıları derneği merkezi ile İktav belgesel yayıncılık kütüphanesini ziyaretleri anısına kitap ve belgesellerimizden hediye ettik. Misafirlerimle Anibal tepe Eskihisar kalesi Osman Hamdi müzesi Darıca Farabi Hastanesi kuş cenneti ve hayvanat bahçesini gezdikten sonra Gebze Hünkar çayırını ziyaret ederek konuklarıma Kocaeli ve Gebze bölgesi hakkında bilgiler verdim.
TDGF Genel Başkanı Menderes Demir Hünkar çayırının satılmaması ve Fatih'in anısını yaşatılmasını istedi.
Kurtuluş savaşından sonra 16 ocak 1923`te Atatürk'ün İzmit`te düzenlediği basın toplantısı anısına Çetin Gürol başkanlığındaki Kocaeli gazeteciler cemiyeti bu yıl Türkiye gazeteciler federasyonu genel başkanı Yılmaz Karaca ile ilk kez Türk dünyası gazeteciler zirvesi organize ediyor .Zirveye yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda gazeteci ve akademisyende katılıyor.
AGRT yayıncılar birliğininde www.agret.net kurucuları arasında olduğu Türk dünyası gazeteciler federasyonu yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirerek TDGF `nin çalışmalarını değerlendirdik.

















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