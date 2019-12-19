Türk Dünyasının En Önemli Sinemacıları İstanbul'da Bir Araya Geldi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) ve paydaşları ile ortaklaşa yapılan üç günlük Türk Dünyası Flimciler Çalıştayına ilgi yoğun oldu.

Türk Dünyasından gelen ödüllü Filmlerin büyük ilgi gördü.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Avrasya KÜLTÜR Sanat Derneği ve Türk Dünyası Sinemacılar Birliğinin ortaklaşa organize ettiği ve Kültür Bakanlığına bağlı Sineme Genel Müdürlüğünün, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin katkılarıyla SE-SAM, FİLM-SAN vakfı, Avrasya Kültür Dernekleri Federasyonunun Desteklediği Türk Dünyasından Ödüllü filmlerin Türk Dünyası Film Haftası Film Gösterimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Çalıştayın ilk günü açılış Film Gösterimi Galası ile başladı.

Türkiyeden 'Fatih Fırkateyni' 1453" Filminin izlenmesi ile başlayıp ve daha sonra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan ve Çuvaşistan dan gelen filmlerin gösterimleriyle devem etti.

350 MİLYON NÜFUSU İLE DEVASA BİR SEKTÖR OLAN TÜRK DÜNYASI FLİMCİLERİ ÇALIŞTAYDA SİNEMANIN GELECEĞİNİ VE YAPILACAKLARI KONUŞTU

Türkiye, Azerbaycan, KAZAKİSTAN, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ,Makedonya ve Afganistan'dan oluşturulan Sinemacılar Platformu Yürütme kurulu Üyeleri, Sinema Genel Müdürleri, Önemli Yapımcı ve yönetmenler 18-19 Aralı 2019 Tarihlerinde İstanbul da Türk Dünyası sinemasının durumu 2018-2019 Yıllarında Türk Dünyasında Çekilen Film, Dizi sayıları, vizyona giren Filmler, yıllık kaç sinema izleyicisi raporları ve istatistikleri ele alındı.

Yine Türk Dünyası ülkelerindeki sinema salonları, Film ve dizi yapımcıların müşterek film ve dizi çekimleri, çekilen dizi ve filmleri bu ülkelerde aynı anda vizyona girmesi gibi konuların gündemi ile toplanan çalıştayıyda, zaman zaman renkli anlar da yaşandı.

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANACAK

İstanbul'da olağamüstü katılımlı yapılan çalıştayda yine, çalışmalar film haline getirilecek ve konuşmalar kitap halinde basılıp, Türk Dünyası ülkelerinin Kültür Bakanlıklarınana, Devlet Başkanları ve Kültür komisyonlarına takdim edilecek.

Türk Dünyasını YÜRO-MAJ benzeri bir Kurum oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmasına katkı konulacaktır.

Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayı’nın Başkanlığın Türk Dünyası Sinemacılar Platformu Yürüte Kurulu Başkanı Hocakulu Narliyev yaparken, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir sejreteryalığını üstlendi.

Çalıştayın ev sahipliğini ise TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erki Yılmaz üstlendi.

ÇALIŞTAY EKİBİ FLİM PLATOLARINI GEZDİ.

Türk Dünyası ülkelerinden gelen yaklaşık elli flimci ve sinema ekipleri, İstanbulda hali hazırda çekimleri süren flim ve dizi platolarını gezerek Türkiye'deki flim ve dizi gelişimini yerinde izledi.

Diriliş Ertuğrul seti ise en çok ilgi gören plato oldu.









