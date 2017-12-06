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Türk fındığına yatırım…

-Verim ve kalite düşüklüğünü gidermek için Değerli Tarım Projesi uygulanıyor -Ferrero Fındık Genel Müdürü Gagliasso; “Türkiye’de fındık tarımına büyük yatırım yapıyoruz” -Tarım Direktörü Arısoy, “Model bahçelerde yüzde 30’un üzerinde verim, yüzde 3-4 randıman artışı sağlandı.”

Türk fındığına yatırım…

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:18

 
Ferrero tarafından Değerli Tarım Uygulamaları ile Türk fındığında üretim miktarı ve kalite arasında doğru orantı yaratılmaya çalışılıyor.

İstanbul’da düzenlenen toplantıda Ferrero tarafından özellikle üretim alanında yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına, sunumlarla birlikte, bilgi verildi.

Toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, Ferrero’nun fındıkta temel tedarikçisinin Türkiye olduğunu hatırlatarak, “Ancak dünya üretimindeki yüksek payı ile ilk sırada yer almasına rağmen, birim alandan elde edilen verimde altıncı sırada yer alıyor. Bunu üretimdeki yükseklik ile doğru orantılı hale getirmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

Stefano Gagliasso, Amerika’de dekar başına üretimin 275 kilogram olduğunu belirterek, Türkiye’de ise son yılların ortalaması ile bunun 100 kg dolayında gerçekleştiğine dikkat çekti ve “Türkiye’de fındık tarımına yapılan en büyük yatırımlardan birini, verim ve kaliteyi arttırma amacıyla Ferrero, Değerli Tarım Uygulamaları ile gerçekleştiriyor” dedi.

Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın,  Türk fındığının Ferrero için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Üretimde en önemli ham maddemiz olan fındık için çiftçinin yanındayız. Türk fındığına daha da değer katmaya çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Ferrero Tarım Direktörü Ersin Arısoy da, dünyada fındık üretim miktarında ilk, ama verimde altıncı sırada yer alan Türkiye’nin bu üründeki payının her alanda artması için projeli çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bunun için, bu yılın başından beri 40 bin bahçe ziyareti ile 257 bin dekar arazi ve 16 bin 900 çitçiye ulaştık. 100’e yakın bahçe organizasyonu. 8 bini aşkın çiftçiye modern tarım uygulamalarını gösterdik. Geride bıraktığımız 5 yılda 35 milyon lira harcayarak, 35 bin çiftçiye ulaştık. Önümüzdeki yıllarda 50 bin çiftçiye ulaşmayı hedefledik.”

Ersin Arısoy, modern ve makineli tarım yöntemiyle verim ve kaliteyi arırırken, ürün maliyetlerini de düşürmeyi hedefleyip, bunda da başarılı olduklarına dikkat çekerek, “Model olarak seçtiğimiz ve birebir ilgilendiğimiz bahçelerimizde çiftçilerimizin aynı maliyetle yüzde 30’un üzerinde verim, yüzde 3-4 de randıman artışı sağladıklarını tespit ettik. Fındıktaki gizli çürük oranını düşürdük. Tüm bunları şimdiye kadar 69 ziraat mühendisi ve 20 sosyal çalışma uzmanı ile becerdik. Türkiye’nin gelecekte fındıktaki gücünü kaybetmemesi için, bu işleri domino etkisiyle herkese ulaştırmamız lazım” dedi.

Sosyal Sürdürülebilirlik Koordinatörü Melike Kıratlı da,  2017 yılında proje kapsamında 3 bin 331 eğitim gerçekleştirildiğini ve tarımda sosyal uygulamalar konusunda bilgi aktarımı ve paylaşımı yapıldığını bildirdi. Kıratlı, “Özellikle eğitimlerimize katılan kadınlar aracılığı ile verdiğimiz bilgileri ailelerine ve çocuklarına ulaştırmayı hedefledik. Bunda da başarılı olup, yaklaşık 20 bin kişiye dokunduk.  Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi için herkes ve her kurum ile işbirliği yapıp, sosyal projeleri hayata geçirdik” dedi.

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