Türk Gazeteci İsmail Kahraman'ın Burhaneddin Rabbani İle Yaptığı Söyleşi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman korona vebası salgını günlerin de geçmiş anıları slzlerle paylaşıyor. 8 yıl önce Afganistan’ın Türkiye Büyükelçiliğinden sağlık ateşesinin rehberliğinde Tv 5 televizyonu ve Cansu’yu yardım ekibi ile Afganistan’a gidip Devri Alem Belgesel programı çekmiştik . Afganistanda eski devlet başkanlarından Burhanettin Rabbani ile söyleşi yapmıştık. Burhanettin Rabbani geçtiğimiz yıllarda süikast sonucu öldürülmüştü .Rabbani ile yaptığımız söyleşiyi sizlerle bugün paylaşıyoruz (26 Kasım 2020)