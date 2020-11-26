Türk Gazeteci İsmail Kahraman'ın Burhaneddin Rabbani İle Yaptığı Söyleşi
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman korona vebası salgını günlerin de geçmiş anıları slzlerle paylaşıyor. 8 yıl önce Afganistan’ın Türkiye Büyükelçiliğinden sağlık ateşesinin rehberliğinde Tv 5 televizyonu ve Cansu’yu yardım ekibi ile Afganistan’a gidip Devri Alem Belgesel programı çekmiştik . Afganistanda eski devlet başkanlarından Burhanettin Rabbani ile söyleşi yapmıştık. Burhanettin Rabbani geçtiğimiz yıllarda süikast sonucu öldürülmüştü .Rabbani ile yaptığımız söyleşiyi sizlerle bugün paylaşıyoruz (26 Kasım 2020)
Aşağıdaki linke tıklayıp İsmail Kahraman`ın facebook sayfasından izleyebilirsiniz.
https://www.facebook.com/BelgeselYayin/videos/288424077920023/
Kabil’deki bir başka durağımız eski Cumhurbaşkanlarından Burhaneddin Rabbani'nin evi oluyor.Bizleri samimi bir ortamda kabul eden Rabbani ile Afganistan tarihi, Horasan medeniyeti, Afganistan-Osmanlı ilişkileri ve Türkiye’nin Afganistan’a gösterdiği ilgili ve en önemlisi Afganistan’ın geleceği konusunda Rabbaniden bilgiler alıyoruz.1 saatlik görüşmemizde Burhaneddin Rabbani bizlere önemli bilgiler veriyor.Afganistan’ın İslam medeniyeti ile tanışmadan önceki adının ‘Ariyana’ olduğunu İslam medeniyeti ile tanıştıktan sonra güneşin doğduğu yer Horasan adını aldığını Afganistan’ın da Horasan’ın başkenti olduğunu söylüyor.Zemini Horasan’ın Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den İran’ın İsfihan kentine kadar Buhara’dan Pakistan’a kadar olan coğrafyayı kapsadığını söylüyor.Horasan’ın İslam medeniyetine,bilim teknoloji ve ilim sahasının büyük hizmeti olduğunu açıklıyor.Kendisi de islami ilimler konusunda büyük bir alim olan Rabbani,zemin-i Horasan’ın sadece İslam medeniyetine değil,kültür tarihine de büyük hizmeti olduğunu söylüyor.Tarihi tespitini de ilk Buhradeddin Rahbani ilk bizimle paylaşıyor.İngilizlerin, 1919’da ilk kez Afganistan’ı kaybettiğini Afganistan’ı kaybettikten sonra üzerinden güneşin batmadığı İngiliz imparatorluğunun yıkılmaya başladığını,Rusların 1980’de Afganistan savaşını kaybettikten sonra Sovyet imparatorluğunun çöktüğünü,Amerikan emperyalizminin de Afganistan’da yıkılıp yok olacağını söylüyordu.Samimi ve sıcak bir ortamda geçen Burhaneddin Rabbani ile görüşmemizi Nur TV stüdyolarında da belgeselini çekerek tarihe not düşüyoruz.