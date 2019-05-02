TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutladı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için geçen yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayan TÜRK-İŞ, bu yıl başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşımak için kutlama programını Kocaeli'de düzenledi.



Atalay, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, tüm emekçilerin gününü kutladı.



Kıdem için Kocaeli'de olduklarını belirten Atalay, şöyle devam etti:



"Bu alandan Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu alandan Meclis'e, kamuoyuna sesleniyorum. 3 bin lira brüt ücret alan bir kardeşimiz 250 lira yemek parası, 250 lira yol parası, 3 bin 500 lira. Bu kardeşimiz 25 sene çalışabilirse alacağı kıdem 86 bin lira. TOKİ'den alt gelir grubuyla ilgili en düşük 50 metrekarelik konut 116 bin lira. Kıdem ile ilgili olumsuz bir çalışma yapmayın. Kıdemle ilgili nokta kadar geriye gidecek bir çalışma yapmayın. Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdem bizim nefes almamızı sağlıyor, duymamızı sağlıyor. Kıdem bizim görmemizi sağlıyor. Bazı art niyetli işverenler doymak bilmiyor. İyi niyetli olanlara Allah daha kazandırsın. Kıdemle ilgili 17 milyon çalışan var. Bu ülkede kıdemle ilgili olan insan sayısı 40 milyon. Bu ülkenin yarısıyız. Buradan bir daha sesleniyorum. Kıdemin nokta kadar geri gidişini aklınıza getirmeyin. Mevcut yapıya nokta kadar dokundurmayız. Fon diyorlar, Size de ailenize de buradaki genel başkanlara da bana da fenalık geliyor. Geçmişte fonların akıbetini biliyoruz. Fon lafını ülke gündeminden çıkartın, her ramazan ayı gibi her sene kıdemi ülke gündemine getirmeyin. İş yerlerinde verimimiz düşüyor, evimizde huzurumuz kaçıyor. Huzurumuzu bozmayın, verimimizi düşürmeyin. Buradan ülkeyi idare edenlere sesleniyorum, Kıdem bizim son kalemiz, 'nokta' diyecek başka bir şey yok, haberiniz olsun."



Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun ne zaman çözüleceğinin merak edildiğini kaydeden Atalay, "Bir yerden başlamak lazım. Belki tamamını halledemezsiniz ama bir yerden başlamak şart. Yaşı 45, emekli maaşı yok. İşe almıyorlar. Bu insanlar ne yapacaklar. Onun için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir an evvel çözüm bulmak lazım." ifadelerini kullandı.



Sabah Taksim'de anıta çelenk koyduğuna değinen Atalay, "Sene 1977, 34 tane arkadaşımızı katlettiler. Aradan 40 sene geçti. Kim yaptı hala belli değil. Bu alandan bir kez daha sesleniyorum, altını çizerek, 1977 katliamını kim yaptıysa kim arkasında varsa 12 Eylül'ün de 28 Şubat'ın da 15 Temmuz'un da arkasından onlar var. Görmemezlikten gelmeyin haberiniz olsun." diye konuştu.



"25 senedir bu ülkede çalışan geçici işçi var"



Atalay, KİT'lerde kadro geçmeyenlere kadro sözü verildiğini söyleyerek, "Bir an evvel TÜRK-İŞ'in işçileri, aileleri, onlarla ilgili müjdeli bir haber bekliyor. 25 senedir bu ülkede çalışan geçici işçi var. Senede 6 ay. Geçen sene 9 ay 29 güne çıkardılar. Bir bölümü 9 ay 29 gün çalışıyor, bir bölümü çalışmıyor. Bir an evvel bu kardeşlerimize kadroya almak lazım." dedi.



Şeker fabrikalarının ve SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesini eleştiren Atalay, şeker fabrikalarıyla ilgili durumun gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.



Atalay, özel sektöre ve yabancı sermayeye karşı olmadıklarını vurgulayarak, "Tank paletin yüzde 51'i bizde olsun, işçi Milli Savunma Bakanının personeli olsun. Çok mu bir şey istiyoruz?" şeklinde konuştu.



İşçilerin taleplerini anlatan Atalay, "Bu taleplerimizi yerine getirin ki ülke tebessüm etsin. Yerine getirin ki işçi evinde mutlu olsun." dedi.



Atalay, kamu sözleşmelerinin 4 ay önce başladığını, işçilerin bakanlıktan olumlu bir haber beklediğini belirterek, bu meselenin bir an evvel hızlandırılmasını istedi.



- "Partinin sendikası olmaz"



Kadınlarla ilgili sorunları ülke gündemine taşıdıklarını aktaran Atalay, şunları söyledi:



"17 milyonun çalıştığı yerde 2 milyon sendikalı. Bir laf var bilir misiniz? Keser döner, sap döner gün gelir hesap döner. Şimdi bazıları bağırıyor. Ben bu alandan Türkiye'deki bütün emekçilere sesleniyorum. Hangi sendikada huzur buluyorsanız, hangi sendikaya güveniyorsanız, hangi sendikanın şemsiyesi altında olmak istiyorsanız o sendikanın üyesi olun. Baskı görmeden, şiddet görmeden mobbing uygulanmadan... Maalesef 10 yıldır bunu gördük. Şube müdürleri, bazı belediye başkanları, vekiller, 'Bu bizim sendikamız'... Sendikalar, partilerin arkasına sığınmasınlar. Sendikalar, işçinin sendikası olur. Ülkenin sendikası olur. Partinin sendikası olmaz. Partinin sendikası olursa sarı sendika olur."



Atalay, ülkede okula gitmesi, oynaması gerekirken 8-14 yaş arasında 2 milyon çocuğun çalıştığını bildirerek, bu çocukların çalıştırılmaması için Meclis'in bir çare bulması gerektiğini kaydetti.



İşçi ölümlerine de değinen Atalay, Soma faciasında 301 insanın göz göre göre can verdiğini, bunun karşılığının 4 sene ceza olduğunu, bu kararın Türkiye'ye yakışmadığını sözlerine ekledi.



- Programdan notlar



Kutlama programına, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 38 sendika üyesi genel başkanı ve şube başkanları katıldı.



Meydanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana girenler tek tek arandı.



Program öncesi Metalin Sesi Grubu konser verdi, dans toluluğu gösteri yaptı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, platformun yan tarafına dev "Kıdemime Dokunma" pankartı asıldı.

