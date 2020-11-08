Türk Kızılay Darıca Şubesi, İzmir’de zarar gören afet bölgesini ziyaret ederek, Darıca’dan bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin ulaşımında ve dağıtımında destek verdi.

Türk Kızılay Darıca Şubesi görevlileri, deprem bölgesindeki afetten etkilenen halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürülen çalışmalara destek vererek, Darıca'dan gönderilen yardım malzemeleri ile bölge halkı ve görevlilerin yanında olmak üzere çalışmalara dahil oldu. Bölgede görevli ekiplerden bilgiler alan Türk Kızılay Darıca Şubesi görevlileri, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen gıda ve yardım malzemeleri ile bölgede çalışmalarını yürüten Türk Kızılay ve diğer kurum, kuruluşların ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde kurtarılan canların yanı sıra afetin ardından bölge halkının ihtiyaçlarının zamanında ve en doğru şekilde karşılandığını belirtti. Türk Kızılay Darıca Şubesi Başkanı Kemal Solhan, bu özverili organizasyonda emeği geçen gönüllülerimize, resmi kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Darıca halkına teşekkür etti. Solhan, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.













