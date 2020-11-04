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Türk Kızılay’ından Büyükşehir’e Teşekkür

İzmir depremindeki yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Türk Kızılay’ından teşekkür mesajı geldi

Türk Kızılay'ından Büyükşehir'e Teşekkür

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:05


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit depreminin yaşandığı ilk saatlerin ardından tüm ekip ve imkanları ile yaşanan felaketin yaralarını sarmak için bölgeye yardımda bulundu. Gerek arama kurtarma ekiplerini gerekse yiyecek, hijyen malzemeleri gibi pek çok yardımı bölgeye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi’ne Türk Kızılay’ından teşekkür geldi. Türk Kızılay’ı resmi sosyal medya hesaplarından “Bu hilal seninle var. İzmir depremini el birliğiyle atlatabilmek amacı ile yürüttüğümüz çalışmaları destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizle” mesajıyla memnuniyetini ifade etti.


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