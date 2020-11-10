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Türk Milleti dünya var oldukça Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir.

Türk Milleti dünya var oldukça Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşatmaya devam edecektir.

10 Kasım 2020 Salı 09:13

Yalnızca kazandığı zaferler ve bize kazandırdığı eserlerle değil aynı zamanda engin düşünceleriyle ortaya koyduğu fikirlerle başta milletimiz olmak üzere tüm dünyaya ışık tutan bir liderdir.
 
10 Kasım’ı, Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri, ilke ve inkılâpları, kararlığı ve Türk milletine olan inancı ile bize emanet ettiği Cumhuriyete, ilelebet sahip çıkacağımızın bilinci ile değerlendiriyoruz. “En Büyük Eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz. 

Vefatının 82. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Türk Milleti dünya var oldukça Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmaya devam edecektir. 

Şanbaz YILDIZ
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı
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