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Türk mühendislerin geliştirdiği dünyanın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.

Türk mühendislerin geliştirdiği dünyanın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katılıyor https://t.co/36CYR3wMf2

— AA Canlı (@AACanli) February 1, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar." dedi.

Öte yandan Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." ifadesini kullandı.



AA
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