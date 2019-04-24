banner414
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk Ocağında Yönetim Değişti

23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı vesilesi ile Türk Ocakları Kocaeli şube yönetimi çocuklara teslim edildi.

Türk Ocağında Yönetim Değişti

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:51

Devir teslim töreninde Ocak Başkanı Yücel Alpay Demir ve yönetim kurulu üyeleri İsmail Yıldızdoğan, Sezin Türkkal, Emel Koçoğlu, Mustafa Arha, Taner Çetinkaya ve Şenol Karamus hazır bulundu. Kartepe Rabak İlkokulu 3-B sınıfından Başkan Halil İbrahim Uzan ve yönetim kurulu, görevi Ocak Başkanı Yücel Alpay Demir ve yönetim kurulu üyelerinden görevi devraldı.

Devir teslimin ardından basın açıklaması yapan Başkan Halil İbrahim Uzan yaptığı açıklamada “Saygıdeğer basın mensupları ve aziz Türk Ocaklılar, bilindiği üzere yönetimin çocuklara devri ilk olarak 23 Nisan 1929 da Türk Ocaklarında yapıldıktan sonra gelenek haline getirildi. Bizler Türk Ocaklı çocuklar olarak bu günü bize armağan eden Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve ayrıca bütün şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor yüce Allah’ tan rahmet diliyoruz. Ülkemizi yönetenlerden de Andımızın okullarımızda yeniden okutulmasını istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun Bizimde varlığımız Türk varlığına armağan olsun, Ne Mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Kocaelispor’la nice 53 yıllara"
Bıyık, Mezarlık Alanını İnceledi Bıyık, Mezarlık Alanını İnceledi
Başkan Çiftçi’ye Diploma Süprizi Başkan Çiftçi’ye Diploma Süprizi
Gelevera Deresi’ndeki çevre katliamı önlensin! Gelevera Deresi’ndeki çevre katliamı önlensin!
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 yaralı
SEDAŞ 23 Nisan’da Çocukları Unutmadı SEDAŞ 23 Nisan’da Çocukları Unutmadı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

"Kocaelispor’la nice 53 yıllara"
Başkan Büyükakın, Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ve yönetimiyle bir araya geldi.

Haberi Oku