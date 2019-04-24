Türk Ocağında Yönetim Değişti

Devir teslim töreninde Ocak Başkanı Yücel Alpay Demir ve yönetim kurulu üyeleri İsmail Yıldızdoğan, Sezin Türkkal, Emel Koçoğlu, Mustafa Arha, Taner Çetinkaya ve Şenol Karamus hazır bulundu. Kartepe Rabak İlkokulu 3-B sınıfından Başkan Halil İbrahim Uzan ve yönetim kurulu, görevi Ocak Başkanı Yücel Alpay Demir ve yönetim kurulu üyelerinden görevi devraldı.

Devir teslimin ardından basın açıklaması yapan Başkan Halil İbrahim Uzan yaptığı açıklamada “Saygıdeğer basın mensupları ve aziz Türk Ocaklılar, bilindiği üzere yönetimin çocuklara devri ilk olarak 23 Nisan 1929 da Türk Ocaklarında yapıldıktan sonra gelenek haline getirildi. Bizler Türk Ocaklı çocuklar olarak bu günü bize armağan eden Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve ayrıca bütün şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor yüce Allah’ tan rahmet diliyoruz. Ülkemizi yönetenlerden de Andımızın okullarımızda yeniden okutulmasını istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun Bizimde varlığımız Türk varlığına armağan olsun, Ne Mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.