Türk Süsleme Sanatları Sergisi Kapılarını Açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümünde okuyan öğrencilerin yılsonu sergisi 11-17 Nisan tarihlerinde İzmit Gar Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlıyor. 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan açılışa Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına ilgisi olan tüm Kocaelilerin katılımı bekleniyor.

11 NİSAN’DA GAR SANAT GALERİSİ’NDE

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından yapılan hat, kat’ı, minyatür, tezhip ve ebru gibi geleneksel Türk Süsleme Sanatı’ndan çalışmalar vatandaşlarla buluşacak. Bir birinden nadide eserlerin sergileneceği ve ücretsiz olarak sergi 11 Nisan’dan 17 Nisan Çarşamba gününe kadar İzmit Eski Tren Garı’ndaki, Gar Sanat Galerisi’nde görülebilecek.