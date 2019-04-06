banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk Süsleme Sanatları Sergisi Kapılarını Açıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğrencileri, 11-17 Nisan tarihleri arasında çalışmalarını sergileyecek.

Türk Süsleme Sanatları Sergisi Kapılarını Açıyor

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümünde okuyan öğrencilerin yılsonu sergisi 11-17 Nisan tarihlerinde İzmit Gar Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlıyor. 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan açılışa Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına ilgisi olan tüm Kocaelilerin katılımı bekleniyor.

11 NİSAN’DA GAR SANAT GALERİSİ’NDE

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından yapılan hat, kat’ı, minyatür, tezhip ve ebru gibi geleneksel Türk Süsleme Sanatı’ndan çalışmalar vatandaşlarla buluşacak. Bir birinden nadide eserlerin sergileneceği ve ücretsiz olarak sergi 11 Nisan’dan 17 Nisan Çarşamba gününe kadar İzmit Eski Tren Garı’ndaki, Gar Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, Kuyucu Ailesini Ziyaret Etti Büyükakın, Kuyucu Ailesini Ziyaret Etti
1 Ton Atık Kağıt, 17 Ağaç Kurtarıyor 1 Ton Atık Kağıt, 17 Ağaç Kurtarıyor
Kocaeli'de Bahar Temizliği Kocaeli'de Bahar Temizliği
Büyükakın, Vali Aksoy’u Ziyaret Etti Büyükakın, Vali Aksoy’u Ziyaret Etti
Genç Şehir Başvuruları Sona Erdi Genç Şehir Başvuruları Sona Erdi
Savcının Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı Savcının Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükakın, Kuyucu Ailesini Ziyaret Etti
Başkan Büyükakın, öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısı Kuyucu’nun ailesine Milli Eğitim...

Haberi Oku