Türk Süsleme Sanatları yaşatılıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde, öğrenciler hat, tezhip, minyatür, ka’tı ve ebru gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını öğreniyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümünde 17-55 yaş arasındaki 65 öğrenci alanında uzman eğitmenlerden ders alarak Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alıyor. 3 yıl süren eğitimleri süresinde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları yapımını öğrenen öğrenciler eserler vererek geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.

YILSONUNDA SERGİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seka Kültür Alanında bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler, her yıl ağustos ayında yapılan Konservatuvar yetenek sınavıyla seçiliyor. Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına ilgisi olan Kocaelililer, yetenek sınavına girerek sınavı kazanmaları durumunda eğitim almaya hak kazanıyor. 3 yıl süresince hat, tezhip, ebru, minyatür, kat’ı gibi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alan öğrenciler yıl boyunca yaptıkları eserleri yılsonu sergisinde sergileme fırsatı da buluyor.

HATTAT YETİŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümünde 23 öğrenci, eğitmen Mahmut Şahin’den hat, 12 öğrenci Abdullah Aydemir’den tezhip, 15 öğrenci Gülseher Kahraman’dan ebru, 15 öğrenci Deniz Gülsüm Sarıbey’den minyatür ve kat’ı gibi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alıyor. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde hat sanatı konusunda sülüs, nezih, talik yazı eğitimleri verildiğini belirten hat eğitmeni Mahmut Şahin, 4 yıl süren eğitimle iyi bir hattatın yetişebileceğini belirtti.

16. YÜZYILDAN BUYANA YAPILIYOR

Osmanlıdan hatta Uygur Türklerinden 16. Yüzyıldan buyana yapıla gelen tezhip sanatı hakkında bilgiler aktaran tezhip eğitmeni Abdullah Aydemir, hat yazılarının etrafına yapılan bir geleneksel süsleme sanatı olan tezhip ustası yetiştirmek için 3 yıl süren bir eğitim verdiklerini söyledi. Motifler, desen tasarımı gibi konuların işlendiği derslerde 16. Yüzyıldan buyana uygulanan teship sanatı uygulamaları öğrencilere öğretiliyor.

EBRU YAPARAK MUTLU OLUYORUM

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde ebru eğitimi alan emekli Vildan Arıöz, haftanın iki günü merkezde ebru eğitimi aldığını, ebru yaparak çok mutlu olduğunu söyledi. Çevresindeki kişilere yaptığı ebruları hediye ettiğini söyleyen Arıöz, yaptıkları ebrularla sergiler düzenlediklerini ebru yaparak rahatladığını ve mutlu olduğunu ifade etti.