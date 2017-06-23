Türkçe elçisi oldular

Başbakanlık Türkiye Burs Programıyla Gebze Teknik Üniversitesine(GTÜ) yerleşen yabancı uyruklu öğrenciler, geçtiğimiz yıla kadar Kocaeli Üniversitesi'nde aldıkları Türkçe hazırlık derslerini bu yıl ilk defa GTÜ’ de alarak mezun oldular. Afganistan, Bangladeş, Benin, Kolombiya, Cibuti, Etiyopya, Gabon, Kenya, Marutius Adaları, Filistin, Sudan, Somali, Yemen, Suriye olmak üzere 14 farklı ülkeden öğrenciye verilen Türkçe eğitimini başarı ile tamamlayan toplam 21 öğrenci sertifikalarını 22 Haziran GTÜ İşletme Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik ile teslim aldılar.

TÜRKÇEYE SAHİPLENİN



GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Aslan, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bünyemin Coşut ve Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Dr. Abdurrahman Güngör katıldığı törende konuşma yapan Prof. Dr. Hasan Aslan "Sizler artık birer Türkçe elçisisiniz, üniversitemizde aldığınız bilimsel eğitimin yanında Türkçeyi de sahiplenmenizi temenni ediyorum" dedi. Doç. Dr. Bünyemin Coşut ise "Üniversitemiz kampüsünde bu yıldan itibaren gerçekleştiremeye başladığımız eğitim ile yurtdışından gelen siz öğrencilerimizin oryantasyonu artık çok daha sağlam bir yapı kazanmıştır; hepinizi başarılarından dolayı takdir ediyorum" şeklinde konuştu. Dr. Abdurrahman Güngör yaptığı konuşmada Türk insanının misafirperverliğinden bahsederek "Hepiniz bizim çok değerli misafirlerimizsiniz; sizin en iyi şartlarda eğitim almanız bizim en büyük gayelerimizden birisidir; başarılı geçen bu eğitim sonunda umarım üniversitemizde geçireceğiniz akademik eğitim de de bu şekilde başarılı olursunuz, hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Etkinlik yabancı uyruklu öğlencilerin, şiir, şarkı, skeç sahnelemelerinin ardından sertifika dağıtım töreni ile son buldu.