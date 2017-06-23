banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkçe elçisi oldular

GTÜ’ de eğitimlerine devam eden 14 farklı ülkeden öğrenciler akıcı Türkçeleri ile Türkçe eserler sergilediler. Ülkelerine dönem sonu dönecek olan öğrenciler birer Türkçe elçisi oldular.

Türkçe elçisi oldular

23 Haziran 2017 Cuma 10:30

Başbakanlık Türkiye Burs Programıyla Gebze Teknik Üniversitesine(GTÜ) yerleşen yabancı uyruklu öğrenciler, geçtiğimiz yıla kadar Kocaeli Üniversitesi'nde aldıkları Türkçe hazırlık derslerini bu yıl ilk defa GTÜ’ de alarak mezun oldular. Afganistan, Bangladeş, Benin, Kolombiya, Cibuti, Etiyopya, Gabon, Kenya, Marutius Adaları, Filistin, Sudan, Somali, Yemen, Suriye olmak üzere 14 farklı ülkeden öğrenciye verilen Türkçe eğitimini başarı ile tamamlayan toplam 21 öğrenci sertifikalarını 22 Haziran GTÜ İşletme Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik ile teslim aldılar.

TÜRKÇEYE SAHİPLENİN

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Aslan, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bünyemin Coşut ve Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Dr. Abdurrahman Güngör katıldığı törende konuşma yapan Prof. Dr. Hasan Aslan "Sizler artık birer Türkçe elçisisiniz, üniversitemizde aldığınız bilimsel eğitimin yanında Türkçeyi de sahiplenmenizi temenni ediyorum" dedi. Doç. Dr. Bünyemin Coşut ise "Üniversitemiz kampüsünde bu yıldan itibaren gerçekleştiremeye başladığımız eğitim ile yurtdışından gelen siz öğrencilerimizin oryantasyonu artık çok daha sağlam bir yapı kazanmıştır; hepinizi başarılarından dolayı takdir ediyorum" şeklinde konuştu. Dr. Abdurrahman Güngör yaptığı konuşmada Türk insanının misafirperverliğinden bahsederek "Hepiniz bizim çok değerli misafirlerimizsiniz; sizin en iyi şartlarda eğitim almanız bizim en büyük gayelerimizden birisidir; başarılı geçen bu eğitim sonunda umarım üniversitemizde geçireceğiniz akademik eğitim de de bu şekilde başarılı olursunuz, hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Etkinlik yabancı uyruklu öğlencilerin, şiir, şarkı, skeç sahnelemelerinin ardından sertifika dağıtım töreni ile son buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bayramda ağır taşıtlar D-100’ü kullanmayacak Bayramda ağır taşıtlar D-100’ü kullanmayacak
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
İsmail Kahraman'ın Kaleminden İsmail Kahraman'ın Kaleminden
Aksu Business Otel Dilovası’nda Kapılarını açıyor Aksu Business Otel Dilovası’nda Kapılarını açıyor
Büyükşehir’den bayram temizliği Büyükşehir’den bayram temizliği
Yeni KHK yayınlandı Yeni KHK yayınlandı
Yukarı Çık

banner149

Bayramda ağır taşıtlar D-100’ü kullanmayacak
Ramazan Bayramı süresince trafiğin akışını düzenlemek amacı ile alınan kararla, ağır taşıtlar il...

Haberi Oku