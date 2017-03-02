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Türker emekli oldu

Türker emekli oldu

Türker emekli oldu

02 Mart 2017 Perşembe 09:47

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Serap Türker, 2002 yılında şehir ve bölge plancısı olarak işe başladığı, 2004 yılından itibaren de Bölge müdürü olarak görev yaptığı DOSB’da emekliye ayrılarak bu görevinden ayrıldı. Dilovası OSB yönetimi tarafından yapılan açıklamada,  Türker’in bundan böyle Yönetim Kurulu baş danışmanı olarak göreve devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, Bölge Müdürlüğü göreve uzun yıllar Dilovası Belediye Başkanlığı’nda çeşitli bölüm Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Erol Karaaytu’nun atandığı bildirildi.

EROL KARAAYTU KİMDİR?

1969 yılında Ankara’da doğan Karaaytu Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro mühendisliği bölümünden Jeodezi-Fotogrametri Mühendisi olarak mezun oldu. Karaaytu, halen Ak Parti Kocaeli milletvekili olan Cemil Yaman’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, Dilovası Belediyesi  imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapıyordu. Karaaytu en son, Dilovası Belediyesi çevre koruma kontrol müdürlüğü görevini yapıyordu. 

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