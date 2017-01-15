Türkistan’dan Karaman’a Devri Alem

Nerden geldiğini bilmeyenler, nereye gideceğini bilemezler. Nereden geldiğimiz, ne olduğumuzu çok iyi araştırmamız gerekiyor. Bir de ne oldum değil, ne olacağım demeli. Gerçekten bir çok derneğimiz başarılı hizmetler yapıyor. 5 yıldır tanıştığımız ve Karaman Ayrancı ilçesiyle ilgili birlikte Belgesel çektiğimiz İstanbul Karamanlılar Derneği’nin İsteği ile Türkistan’dan Karaman’a Karamanoğulları beyliği tarihini araştırmaya başladık.

Karaman beyliği veya bir başka ifadeyle Osmanlı’dan önce Anadolu’da kurulan ve 250 yıl Kayseri’den Muğla’ya Ankara’dan Mersin’e büyük bir bölgede Devlet olarak Anadolu’nun Türk İslam medeniyeti ile şekillenmesinde çok büyük hizmeti olan Karamanoğulları devletiyle ilgili Anadolu’ya geldikleri bölge Türkistan’da araştırma yapıp belgesel çekmeye başladık.

İstanbul Karamanlılar Derneği başkanı değerli dostum sayın Rafet Aktaş’ın özel isteğiyle başlattığımız çalışma da çok önemli bilgilere ulaştık. Geçtiğimiz ay Kırgızistan’dan Tanrı dağlarını aşarak Talas Savaşlarının yapıldığı bölgeyi belgeselleştirdik. Tük tarihini araştırmak, Türk İslam Medeniyeti ile ilgili belgesel çekmek için işe Talas Ovası’ndan başladık.

Karamanlıların ilk vatanı bugünkü Kırgızistan bölgesi Issıkgöl ve Tanrı dağlarının etekleri. Buralarda çektiğimiz belgesel görüntülerden oluşan ilk çalışmamızı 14 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Bağcılar Halk sarayında düzenlenen Kültür gecesinde 500’den fazla Karamanlı ‘ya belgesel sunumu gerçekleştirdik. Hazırladığımız 14 dakikalık Anadolu’dan Karaman’a kültür göçü hikayesi davetlilerden büyük ilgi gördü.

Belgeselin gala gösteriminden önce konferans vererek Karamanoğulları ve Türk tarihinin Tük İslam coğrafyasında ki tespit ettiğimi araştırmaları davetlilerle paylaştık. Bir çok yetkili ve yöneticinin de katıldığı toplantı büyük ilgi gördü. İlk kez Orta Asya ve Türk İslam bölgesinde Karamanoğulları’nın nasıl göç ederek geldiği ve nerelerde yaşadıkları belgesel sinevizyonlarla ekranlara gelmişti.

İstanbul Karamanlılar Derneği ile birlikte Türkistan’dan Karaman’a Karamanoğulları devleti tarihi belgeselini çekmeye devam ediyoruz. İnşallah çok önemli tarihi bilgilere ulaşırız. Belgeselin başlangıç noktası 1260 yıl önce Türklerin 751 yılında İslam medeniyeti ile şereflendikleri Kırgızistan’ın Tanrı dağları eteklerinde ki Talas bölgesinden başlamış olduk. Talas Bölgesi ilk kez yerinde yapılan Belgesel çekimleriyle ekranlara gelip, izleyici ile buluştu. Kazak ve Kırgız tarihçileri ve Türkiye Cumhuriyeti devletini Kırgızistan’da kurduğu manas Üniversitesi yöneticilerinin yaptığı açıklamayla çok önemli bilgiler derlenmiş oldu.

İstanbul Karamanlılar Derneği Başkan'ı Rafet Aktaş belgesel çekimlerinden dolayı Devri Alem belgesel program Ekibine teşekkür etti. Bağcılar halk sarayı kültür merkezindeki geceye çok sayıda davetli katıldı gecede Karamanlıların ünlü yemeği Arap aşı ikram edilip Karaman geleneği ve kültürü tanıtıldı. Toplantı gerçekten bir çok derneğe örnek olacak nitelikte. Dernek başkanı sayın Aktaş’ın belgesel çekimleri ve Kültür çalışmalarına verdiği önem her türlü takdirin üstünde. Biz de kendisine teşekkür ediyor. Daha önce karaman ve Ayrancı bölgesinde yaptığımız belgesel çalışmalarının senaryo metninde ki bazı bölgeleri sizlerle paylaşıyorum.

KARAMAN BELGESELİ

Kültür tarihimizde Karaman Beyliği olarak bildiğimiz aslında 250 yıl hüküm süren Moğullar’ı Konya’da durduran Osmanlı’nın fethettiği yerleri şenlendiren Karamanoğulları ile ilgili bugüne kadar maalesef ciddi bir belgeselin olmaması büyük bir eksiklik. Karaman, Ayrancı İlçesi ve Köyleri Yardım Derneği ve Devr-i Alem programı iş birliği ile 250 yıllık Karaman Devletinin belgeselini gerçekleştirdik.

YÖRÜKLER DİYARI KARAMAN

“Gelin tanış olalım işi kolay kılalım, Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz” Karamanlı Yunus Emre’nin dizeleri ile Karaman’da Devr-i Alem diyoruz. Karaman tarihtir, kültürdür ve medeniyettir. Karaman Mevlana’dır, Yunus’tur, Şeyh Edibali’dir, Piri Reis’tir. Karaman Türk Dili’nin Anadolu’da destanlaştığı yerdir. Karamanoğlu Mehmet beyin 1277 yılındaki fermanı din, dil ve tarih bilincimizin hafızası ve tapu senedidir. Karamanoğulları Anadolu’yu vatan yapan Selçuklunun devamıdır. Rumeli, balkanlar ve tuna boylarında, Osmanlıyı cihan devleti yapan Şenlendirme Ocakları’nın mimarıdır Karamanoğulları. Bugün başta Osmanlı coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Karaman’da göç eden insanlar yaşamaktadır.

Anadolu’da Mevlana, Yunus Emre ve insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edibali gibi ruh mimarlarının yetiştiği manevi ruh ocağıdır Karaman. Bu topraklarda çizdiği haritalarla bugün bile adından söz ettiren Piri Reisler, Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kemal Reisler yaşadı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir’in memleketi Karaman, Türk-İslam tarihinin Türkistan’dan Anadolu’ya destanlaşan ön sözüdür. Vefalı ve çalışkan insanlarıyla Karaman, Anadolu kültürünün temel taşı Yörükler diyarıdır.

TÜRKÇE’NİN RESMİ DİL OLARAK İLAN EDİLMESİ

Türk kültür ve medeniyet tarihini araştırdığımızda dünyada Karamanoğullarına ait birçok iz karşımıza çıkmaktadır. Şehrin adı yakın zamanlara kadar Laren’de olarak bilinirdi. Karaman ismi de Karamanoğulları beyliğinin kurucusu Karaman Bey’den gelmektedir. Selçuklular devrinde Ermenek bölgesine uç beyi olarak yerleştirilen Nure Sofioğlu, Selçuklu devleti zayıflayınca yarı bağımsız bir beylik kurar. Ardından beyliğin başına, Karaman Bey geçer. Ölümünden sonra oğulları Larende şehrini kendilerine merkez yapar. Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Konya’yı alarak "bu günden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacak" diye bir fermanla Türkçe’yi resmi dil ilan eder.

Karaman - ayrancı belgesel senaryo metnini okumak için linke tıklayabilirsiniz: http://www.gebzegazetesi.com/karamandan-ayranciya-devr-i-alem-makale,971.html