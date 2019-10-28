GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye 2020'de 450 fuara ev sahipliği yapacak

Gelecek yıl Türkiye'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuar düzenlenecek.

Türkiye 2020'de 450 fuara ev sahipliği yapacak

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:32

Türkiye, 2020'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 2020 yılı Fuar Takvimi belirlendi. 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gelecek yıl çeşitli alanlarda 450 fuar düzenlenecek. Tekstilden giyime, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün sergileneceği bu fuarların 136'sı uluslararası olacak.

Gelecek yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşecek. Martta 81, nisanda 70, mayısta 11 fuar düzenlenecek. Eylülde 36, ekimde 68, kasımda da 51 fuar yapılacak. Söz konusu organizasyonların 193'ünün ev sahibi İstanbul olacak. İstanbul'u 32 fuarla İzmir, 27 fuarla Antalya, 25 fuarla Bursa, 23 fuarla Ankara, 14'er fuarla Adana ve Kocaeli takip edecek.

Tarım ve hayvancılık konusunda 52 fuar, kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu sektörleri, 30 fuarla mobilya ve mobilya yan sanayisi izleyecek. Gıdada 29, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konularında 28, kitap ve süreli yayınlarda ise 20 fuar yapılacak.

Gelecek yıl düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları birçok sektörde katılımcının Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak.

16. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2020), Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (Saha Expo), SEDEC Türkiye 2020, 48. Ayakkabı ve Çanta Fuarı (SHOEXPO İzmir), 30. İstanbul Sanat Fuarı (ARTIST 2020), TIR-EXPO 2020, 7. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2020) ve 89. İzmir Enternasyonal Fuarı, 5. Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (Burtarım 2020) yakından takip edilecek etkinlikler arasında yer alacak. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun
Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi
Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor! Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!
Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu
Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı dosya Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku