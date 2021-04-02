Türkiye – Azerbaycan Kardeşliği Bir Kez Daha Kocaeli’de Yeşerecek

Tek millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin hatırası olacak kardeşlik ormanı Kocaeli’de yeşerecek. Daha önce dolgu sahası olarak kullanılan Başiskele Paşadağ Dolgu Sahası’nda, Türkiye – Azarbaycan Kardeşlik Ormanı oluşturuluyor. İlk fidanlar Azerbaycan ve Kocaeli protokolü tarafından fidan dikim töreninde toprakla buluşturuldu.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliğinin Kocaeli’deki nişanesi olacak olan kardeşlik ormanı, daha önce dolgu alanı olarak kullanılan Başiskele Paşadağ Dolgu Sahası’nda hayata geçirildi. Dikim törenine Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye-Azerbaycan Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan Dernekleri yöneticileri, il ve ilçe protokolü katılım sağladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Törende ilk olarak konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü “ Bugün Büyükşehir Belediyesi’nin anlamlı bir törende bir aradayız. Türkiye ile Azerbaycan arasında olan kardeşliğini burada oluşturacağımız hatıra ormanı ile bir kez daha göstereceğimiz için çok mutluyum. Başiskele ilçemizde bu anlamlı hatıra ormanının yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“OMUZ OMUZA BİRLİKTEYİZ”

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade ise bugün ilk fidan dikiminin yapıldığı hatıra ormanının Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin dostluğunun en güzel örneklerinden olduğunu belirterek” Türkiye Azerbaycan’ın devamlı omuz omuza her cephede yanında olarak bizlere güç veriyor. Bu hatıra ormanı da dostluğumuzun bir numunesidir. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“KARDEŞLİĞİMİZ İLELEBET DAİM OLSUN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşar Çakmak ise konuşmasında” Azerbaycanı, bağımsızlığını kazandığında ilk olarak ülkemiz tanıdı. Azerbaycanla ilişkilerimiz her geçen yıl artarak devam etti. Tarihten gelen dostluğumuz ile birlikte hep beraber birbirimize destek verdik. Bundan sonra da bu örnek kardeşliğimiz bu hatıra ormanında yeşeren fidanlar gibi işbirliğimiz ilelebet daim olacak” şeklinde konuştu.

60 BİN METREKARE ALAN, 4 BİN 573 FİDAN

Kardeşlik ormanı, toplamda 60 bin metrekare yüz ölçümüne sahip. Alana Kırmızı Çiçekli At Kestanesi, Çınar Yapraklı Akçaağaç, Şeker Akçaağaç, Adi Dişbudak, Sığla Ağacı Doğu Çınarı, Ihlamur, Meşe, Pembe Çiçekli Akasya, Fıstık Çamı, Batı Ladin, Toros Sedri, Zeytin, Kiraz, Erk, Muşmula, İncir, Ayva, Trabzon Hurması, Dut, Ceviz gibi meyve ve diğer ağaç türlerinden oluşan 4 bin 573 adet fidan dikilecek.

























































