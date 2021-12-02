Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti 3 Aralık Dünya Engelliler günü Münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Beyazay'ın yaşadıkları göstermektedir ki Türkiye'deki engelliler şaşırtmaya, gurur vermeye, iftihar vesilesi olmaya devam etmektedir. Beyazay ailesinin
engelli ve engelsiz mensupları el ele verip yaptıkları çalışmalarda, engelli vatandaşlarımıza uygun şartlarda gerekli eğitimi yeterince verince sanılandan daha fazla eğitimi aldıklarını
gözlemlediler. Şartları uygun olan iş yerlerinde çalışma fırsatı verilen ve doğru yönetilip liderlik yapılan engellilerin inanılmaz performans gösterdiklerini
tesbit ettiler. Uygun şartlarda doğru iletişim ve etkileşim halinde engellilerin günlük hayata herkes gibi yoğun bir şekilde katıldıkları görüldü. Bunlardan
dolayı 2022 yılında bunların daha çok gerçekleşmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.
- Kocaelimizde Daha çok engelli, daha yoğun eğitimde yer almalı ve bu, herkes tarafından fark edilmeli.
- Kocaelimizde Daha çok engelli, daha verimli iş hayatında olmalı ve bu, herkes tarafından fark edilmeli.
- Kocaelimizde Daha çok engelli, daha yüksek performansı sporda göstermeli ve bu, herkes tarafından fark edilmeli.
- Kocaelimizde Daha çok engelli, daha çok kendi kendine yetmeli ve bu, herkes tarafından fark edilmeli.
- Kocaelimizde Daha çok engelli, daha çok topluma katılmalı ve bu, herkes tarafından fark edilmeli.
Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha çok geliştirip kimseye yük olmadan, ailesine milletine, ülkesine, insanlığa katkı yapmayı istemesi ne kadar
saygıya, tebrike, desteğe değer bir istektir. Beyazay bu isteğin hayata geçirilmesi için milletimizin emrine âmâdedir. 3 Aralık 2021 cuma günü bu büyük
gelişmenin bir başlanngıcı olacaktır. Tam 1 yıl sonrasında 3 Aralık 2022 cumartesi de başarıların kutlandığı, şenliklerin yapıldığı bir gün olacaktır.
Aziz vatandaşlarımıza sesleniyorum!
Lütfen, engellilerin başarılarına, katkılarına, katılımlarına şahit olmak için gündeminizi açın;
Lütfen, engellilerin başarmasında, katkısında, katılmasında pay sahibi olun;
Lütfen, başarılarının, katkılarının, katılımlarının fark edilmesinde destek olun.
Biliyoruz ki iyisiyle, kötüsüyle dünü ve bugünü beraber yaşadık ve inanıyoruz ki yarını da birlikte güzelleştirip yine beraber yaşayacağız. Güzel günleri
birlikte inşa etme mücadelemiz hepimize hayırlı olsun.
Bugün vesilesi ile yaptığımız her proje’ye destek veren
Kocaeli Büyük Şehir belediye başkanımız Tahir BÜYÜKAKIN’a
Bizlere gönlünü açan Çayırova Belediye başkanımız Bünyamin ÇİFTÇİ’e
Yüreği ile yanımızda olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK beye
Teşekkür ediyor, tüm belediye başkanlarımızdan bizlere destek olmalarını bekliyorum.
Türkiye Beyazay Derneği
Kocaeli şubesi başkanı Furkan Uğur EŞİTTİ