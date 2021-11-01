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Türkiye Drift Şampiyonası İkinci Yarışı, Kocaeli'de Yapıldı

2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

Türkiye Drift Şampiyonası İkinci Yarışı, Kocaeli'de Yapıldı

01 Kasım 2021 Pazartesi 09:24


KOCAELİ (AA) - 2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde PWR Balata'nın sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında, 28 sporcu mücadele etti.

Birincilik kupasını Doğukan Manço'nun kaldırdığı yarışlarda, Fahim Reza ikinci, Ertekin Tekneci ise üçüncü oldu.

Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.






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