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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Genel Sekreteri, Sayın Valimizi Ziyaret Etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Kocaeli Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Genel Sekreteri, Sayın Valimizi Ziyaret Etti

17 Ekim 2019 Perşembe 16:49

 Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy,  1946 yılından beri hizmet eden  Türkiye Gazeteciler Cemiyetimizin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini koruyan, bu alanda hizmet sunan meslektaşlarının haklarını koruyan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’e  çalışmalarında başarılar dileyerek,  ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

 


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