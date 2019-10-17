Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Genel Sekreteri, Sayın Valimizi Ziyaret Etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Kocaeli Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy,

1946 yılından beri hizmet eden Türkiye Gazeteciler Cemiyetimizin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini koruyan, bu alanda hizmet sunan meslektaşlarının haklarını koruyan

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’e

çalışmalarında başarılar dileyerek,

ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.



