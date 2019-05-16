"Türkiye gençlerin elinde yükselecek"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın eşlik ettiği 2019 yılı Karate Avrupa Gençler Şampiyonu Fatma Naz Yenen, Okul Sporları Yüzme 2018 Dünya ikincisi Mert Ali Satır, KYK 2018 yılı Edebiyat Kampı birincisi Zeynep Çetin ve AB projeleri, Eurodesk Avrupa Gönüllülük Hareketlerinde Gönüllü Lider Ekmel Taceddin Kuş’u makamında konuk etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve heyete teşekkürlerini sunan Başkan Büyükakın, gençlerle sohbetinde kitap okumanın öneminin yanı sıra Kocaeli’deki gençlik projelerinden bahsetti.



“HER ALANDA YÜKSEK MOTİVASYONLA ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli’de gençlerin yönetimlere aktif katılımını çok önemsediğini görüşmede vurgulayan Başkan Büyükakın, gençlik meclisleri kurarak hayatın içerisinde yer alan birçok konuyu gençlerle karar vereceklerini söyledi. Kent mimarisinden sokak resimlerine kadar her alanda gençlerin fikirlerini alacaklarını dile getiren Büyükakın, Kılavuz Gençlik başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerinde gençlerin görev almasını istedi. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak istediklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Bunun için gençlerimizle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında yüksek motivasyonla çalışıyoruz. Şunu da ifade etmek isterim ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu güzel ülkemize ve vatanımıza gençlerimizle birlikte sahip çıkacağız. Bu mukaddes emanet gençlerimizin ellerinde yükselecek” diye konuştu.



“ECDADIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

Kocaelilerin, özellikle gençlerin mutluluğu için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bize bu aziz toprakları vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini sarf etti. Gençlerle olan sohbetinde araştırmanın, sorgulamanın ve geleceğe dönük büyük heyecanla çalışmanın ne kadar kıymetli hazine olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükakın, “Gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin iyi yetişmesi ve büyük güçlü Türkiye’nin oluşmasına sunacağınız her alandaki katkıya değer veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.