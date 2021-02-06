Türkiye Nüfusu ve Gebze Bölgesinin İl Olma Hakkı

Devlet ve milletlerin en büyük zenginlik kaynağı nüfusudur.

İnsan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır.

Bizim medeniyetimiz de insan en kıymetli kutsal varlıktır.

Batı medeniyetin de insan çalışan kaynak olarak görülür.

Bizim birçok resmî ve özel kurumlarımızda insan maalesef kaynak olarak görülmekte. İnsan kaynakları müdürlükleri bulunmakta. İnsanın kaynak görülmesi, insana en büyük saygısızlıktır. Öncelikle insanı kaynak olarak görmekten çıkartmalıyız. İnsana değer ve önem verip insanı yaşat ki devlet millet ve tüm dünya yaşasın demeliyiz. İnsan ve insani değerler yoksa hiçbir şeyin önemi yok. Devletlerin en büyük zenginlik kaynağı insanları ve yetişmiş nüfusu, gelişmişlik ve insana verilen önemle ölçülür. Son nüfus sayımlarında Türkiye geneli ve bölgemizin nüfusu ortaya çıktı. İlk kez İstanbul'da nüfus azaldı, nüfus artışında durağan döneme girildi.

Kocaeli ve Gebze'de Nüfus Durumu

Kocaeli, ülkemizin en önemli sanayi kentidir. Doğu ile Batı’nın, Anadolu ile İstanbul’un arasında köprü görevi gören ilimiz Kocaeli'nin bir sanayi kenti olması nedeniyle, yıllardan beri insanlar ata topraklarından buraya, iş için aş için gelmektedir.

Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Türkiye nüfusunun en kalabalık illeri arasında 10. sırada yer alıyoruz.

Verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Kocaeli'de ikamet eden nüfus, 44 bin 223 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 997 bin 258 oldu. Gebze’nin nüfusu ise bir önceki yıla göre 10 bin 779 kişilik artışla 392 bin 945 olarak açıklandı.

Nüfus yoğunluğuna bakarsak eğer küçük bir kentte çok fazla insan bir arada yaşıyoruz. Kocaeli nufusunu ilçe ilçe incelediğimizde Gebze, nüfus bakımından en kalabalık ilçe konumunda yer alıyor.

Nüfus yoğunluğuna bakılırsa, en fazla hizmeti de Gebze'nin alması gerekiyor fakat Gebze hakettiği değeri yıllardan beri almış değil. Kentimize sahip çıkıp Gebze'mizi hakettiği değere ulaştırmamız gerekiyor.

Gebze'nin yıllardan beri il olma mücadelesi verdiğini unutmadan kentimize sahip çıkıp, hak ettiği yere ulaştırmamız gerekiyor. Açıklanan verilere göre, Gazete Gebze'nin hazırladığı Kocaeli ilçelerinin nüfus bilgilerinin yer aldığı haberi sizlerle paylaşıyorum.

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Gebze Bölgesi Büyükşehirli İl Olmayı Hak Etti

Yıllardır il olma mücadelesi veren Gebze'nin yeni nüfusu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

TÜİK verilerine göre Gebze’nin nüfusu bir önceki yıla göre 10 bin 779 kişilik artışla 392 bin 945 olarak açıklanırken, Kocaeli’nin en çok nüfusu olan ilçesi oldu. Nüfus artış hızının yüzde 27,8 olduğu Gebze’de 199 bin 330 erkek, 193 bin 615 kadın nüfus var.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nın toplam nüfusu ise 799 bin 75 olarak kaydedilirken Gebze’nin il olma yolunda en önemli kriter de gerçekleşmiş oldu. Açıklanan rakamlara göre Darıca’nın nüfusu 214 bin 796, Çayırova’nın nüfusu 140 bin 274, Dilovası ise 51 bin 60 oldu.

KOCAELİ NÜFUSU, 1 MİLYON 997 BİN 258 OLDU.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus,44 bin 223 kişi artarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 Milyon 997 bin 258 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 553 oldu. 2020 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 22,4 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK NÜFUS ARTIŞ HIZI BAŞİSKELE’DE, EN AZ İZMİT’DE

TUİK verilerine göre 12 ilçesi bulunan Kocaeli’de en çok nüfus artış hızı yüzde 56,5 ile Başiskele’de gerçekleşti. Başiskele’yi yüzde 44.7 ile Çayırova izlerken Gebze yüzde 27.8 ile 6.sırada yer aldı. İzmit ise yüzde – 5,7 nüfus artış hızı ile 12 ilçe arasında ile son sırada yer aldı.

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Türkiye Genelinde Nüfus Durumu

De kefin resmî verileri de son nüfus şahını ilke ilgili genel bilgiler verildi

https://www.nufusu.com/

Nüfus kelimesi, bir ülkede, bir bölgede, belirli bir zamanda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıyı ifade ediyor. Türkiye nüfusu dediğimizde, ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan kişilerin toplam sayısı belirtiliyor. Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden biri, genç nüfus sayısının hayli fazla olması. Başka bir dikkat çekici özellik ise giderek artan kentleşme oranı, yani nüfusun kırsal alandan şehirlere doğru kayması. Özellikle son yıllarda il ve ilçe merkezlerindeki nüfusun giderek artarken, köy ve beldelerdeki nüfusun hızla azaldığı gözlemlenebilir. Ülkemizdeki bu göç, çoğu zaman kırsaldan kentlere ve doğudan batıya şeklinde gerçekleşiyor. Ve giderek artık yalnızca köy ve beldelerden şehirlere değil; küçük şehirlerden büyükşehirlere doğru göçün de arttığını görüyoruz. Bu göçler, kırsal kesimde yaşayan yaşlı sayısının da artmasına neden oluyor.

Ülkemizin en kalabalık şehri, Türkiye nüfus yüzdesinin %18’den fazlasını oluşturan ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul. Tarih boyunca pek çok imparatorluğa başkentlik etmiş olan İstanbul'u, Ankara ve İzmir illeri takip ediyor.

Ülkemiz nüfusu her yıl genellikle Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. TÜİK nüfus sayımlarını 2007 yılından bu yana Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) temelinde açıklıyor. Öncesinde sayımlar beş yıllık periyotlarla yapılırken, bu tarihten itibaren her sene yayınlanmaya başladı. ADNKS, kişilerin yerleşim yerlerine (yani ikametgâhlarına) göre nüfus bilgilerinin en güncel şekilde tutulduğu, nüfus hareketlerinin anbean izlenebildiği, ülkemizde yerleşik olarak ikamet eden kişilerin MERNİS kayıtlarındaki T.C. Kimlik Numaralarına göre yerleşim yeri adreslerinin eşleştirildiği modern bir kayıt sistemi.

Nüfusu Sitemizde Ne Bulacaksınız?

Sitemizde, 2007 yılından günümüze kadar toplam ve yıllara göre Türkiye nüfusu, erkek ve kadın nüfus oranları, nüfus grafikleri, bütün illerimizin ayrıntılı nüfus verileri yer alıyor. Ayrıca en kalabalık ilimiz İstanbul başta olmak üzere, toplam nüfus miktarlarına göre bütün illerimizi sırasıyla ve nüfus yüzdesiyle birlikte sitemizde bulabilirsiniz.

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